Навсегда заблокированный ведущими соцсетями экс-президент США Дональд Трамп в течение ближайших месяцев запустит собственную интернет-платформу для коммуникации с американцами. "Мы увидим возвращение президента Трампа в социальные медиа на его собственной платформе, возможно, в течение двух или трех месяцев, - анонсировал инициативу телеканалу Fox News старший советник бывшего главы государства Джейсон Миллер. - Это полностью перевернет игру, и все будут ждать и наблюдать, что конкретно сделает Трамп". Заинтриговав публику и заявив, что "проект будет большой и привлечет десятки миллионов людей", других подробностей Миллер не привел. За исключением одной, но важной детали: за последние дни в личной резиденции экс-президента Мар-а-Лаго прошли интенсивные встречи с потенциальными инвесторами проекта.

С учетом того, что только на один аккаунт Дональда Трампа в соцсети Twitter было подписано почти 90 миллионов человек интерес бизнеса к проекту очевиден - потенциал коммерческого успеха новой интернет-платформы, независимой от виртуального мейнстрима, в нынешней политически поляризованной Америке налицо. Напомним, что после произошедших 6 января протестов у Капитолия, страницы Трампа в Twitter, а также Facebook, Instagram, YouTube, Twitch и других популярных соцсетях были безжалостно удалены. Такое решение в одночасье, не считаясь с мнением десятков миллионов пользователей, приняли сами IT-гиганты. С учетом того, что практически все интернет-корпорации придерживаются либеральных взглядов, идеологически тяготеют к демократической партии США и активно поддерживали эту политсилу на минувших президентских выборах, обозреватели усмотрели в действиях Силиконовой долины посягательство на свободу слова, а также желание заткнуть рот политическим оппонентам.

Это стало особенно очевидным, когда попытка Трампа "переехать" в используемую преимущественно консервативными избирателями соцсеть Parler (создана в 2018 году) немедленно спровоцировала ее бойкот заправилами интернет-индустрии. Apple, Google и Amazon в течение 24 часов удалили это приложение из своих магазинов, обрезали услуги хостинга и в итоге Parler быстренько "загнулась".

Понятно, что "виртуальная реинкарнация" Трампа в социальных сетях задумана прежде всего под возможное участие 74-летнего политика в будущих президентских выборах. Однако до эксцентричного Трампа прецедентов создания американскими политиками целых соцсетей "под себя" не было, так что сам факт появления новой платформы под брендом 45-го президента США станет сенсацией.

Вопрос в том, сколько протянет стартап Трампа в условиях цифровой цензуры

Правда, вопрос в том, сколько протянет стартап Дональда Трампа в условиях развернутой IT-гигантами цифровой цензуры остается открытым (ранее более 70 тысяч страниц его сторонников были удалены за "продвижение конспирологических теорий"). Никто не ответит, что может помешаеть нынешним властям США во главе с демократом Джозефом Байденом связать новую интернет-платформу с пресловутыми "домашними террористами" и под этим предлогом ее закрыть. В этой связи показателен пример другой альтернативной и активно используемой американскими консерваторами соцсети Gab. Эта созданная в 2016 году платформа с тремя миллионами зарегистрированных пользователей, по данным либерального телеканала CNN, стала прибежищем "экстремистов" и "ультраправых радикалов" для распространения теорий заговора. И теперь ее собираются обвинить в "соучастии" нападения на Капитолий.

Сколько стоит разработка соцсети

Разработка социальной сети стоит достаточно дорого. Нашумевший проект Clubhouse в мае 2020 года привлек 12 млн долларов инвестиций от фонда Andreessen Horowitz. Приложение, у которого на тот момент было всего полторы тысячи пользователей, оценили в 100 млн долларов, пишет Forbes.

Но если оценивать затраты исключительно на создание сайта, то его разработка обойдется уже в меньшую сумму - 10 тысяч долларов за создание небольшого форума по интересам и 160 тысяч долларов за сайт уровня Facebook и Twitter. Такие данные приводят разработчики Qwerty Networks.

Однако эксперты сходятся во мнении, что основной проблемой для Дональда Трампа станет не финансирование проекта, а его позиционирование. "Для того чтобы успешно конкурировать на этом рынке, нужно найти уникальное позиционирование для будущего проекта", - считает Дамир Фейзуллов, директор по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner. - Яркий пример - приложение Clubhouse, чьи создатели нашли незанятую нишу в виде голосовых подкастов в прямом эфире".

Если Дональд Трамп создаст социальную сеть исключительно для своих сторонников, то она не сможет конкурировать с глобальными компаниями вроде Facebook и Twitter. "Экс-президент США может попробовать построить социальную сеть для бизнесменов, такого проекта в интернете сейчас нет", - считает Фейзуллов.

По мнению ИТ-эксперта Александра Баулина, сильная публичная личность вполне может создать собственную социальную сеть. "Но дальше все будет зависеть от количества сторонников. Одно дело, если это будет внутренняя сеть республиканской партии, тогда возможно 100 млн пользователей, может даже 200 млн, и их количество будет стабильно расти из-за большого количества новостей от партии", - говорит он.

На сегодняшний день ни у одного из известных политиков нет собственной социальной сети - все пользуются исключительно готовыми решениями. "Такая форма общения с избирателями намного проще и дешевле - для поддержания работы социальной сети требуются огромные ресурсы, в частности штат программистов, а также серверы, где будут храниться персональные данные пользователей ресурса", - говорит Фейзуллов.

Подготовил Иван Черноусов