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Рубрика: Власть

Пишите проще

Законам запретят давать сложные и длинные названия
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела новые методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

По большому счету, это большая инструкция для тех, кто пишет будущие законы. Самое главное требование: не надо ничего усложнять. Закон должен быть простым и понятным - от названия до самого конца.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Крашенинников о "гаражной амнистии": Процедура максимально упрощена

Представил документ на заседании правительственной комиссии председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Надеемся, что документ будет помогать в дискуссиях не только в парламенте, но и внутри правительства, в федеральных органах исполнительной власти, законодательных собраниях субъектов Федерации, послужит защите прав и законных интересов граждан, поможет упорядочить систему российского законодательства", - заявил он.

В частности, указывается, что наименование законопроекта должно быть точным и четким.

Как подчеркивает Павел Крашенинников, законодательные акты со сложными и неоправданно длинными наименованиями загромождают законодательство, затрудняют систематизацию и понимание законодательных актов.

"Особенно они неудобны при ссылках на них в других нормативных правовых актах, документах, статьях и т. д., - отметил Павел Крашенинников. - При этом предмет правового регулирования, изложение концепции предлагаемого законопроекта, а также его цель и мотивированное обоснование необходимости принятия должны содержаться в пояснительной записке к законопроекту".

Фото: iStock
Госдума рассмотрит законопроект об удалении клеветы в интернете

В подготовленных рекомендациях указано, что наименование законопроекта должно отражать его содержание и основной предмет правового регулирования.

Придумывать название будущему закону надо с тем расчетом, чтобы в будущем практики могли по наименованию законодательного акта определить его основное содержание, легко запомнить, при необходимости быстро отыскать.

Как рассказывает Павел Крашенинников, выработана позиция и по оформлению структуры законодательного акта. В частности, дается рекомендация избегать примечаний.

Кстати, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, который является основным правительственным экспертным учреждением по правовым вопросам, начинает набор в магистратуру на специальность "правовая служба в органах государственной власти".

В рамках этой программы студентов специально учат в том числе законотворческой работе.

Власть Право Законопроекты и комментарии

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