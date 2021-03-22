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Рубрика: Экономика

Цены второго отжима

Правительство допустило продление соглашений по ценам на сахар и подсолнечное масло
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8411)
Заморозку цен на сахар и подсолнечное масло могут продлить. Кабмин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), минсельхозу и минпромторгу провести консультации с бизнесом для сохранения стоимости этих продуктов на приемлемом для населения уровне, сообщили в пресс-службе правительства.

Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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По мнению участников заседания, принятые ранее меры доказали свою эффективность. Соглашения были заключены между минпромторгом, минсельхозом, производителями и торговыми сетями 16 декабря прошлого года до конца первого квартала. По ним цена сахара в опте не должна быть более 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно.

Соглашения о снижении и поддержании цен могут быть продлены: на белый сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года.

Одновременно с заморозкой цен предлагается предусмотреть меры поддержки бизнеса. Сахарозаводам при условии отгрузки продукции только в розницу может быть предоставлена субсидия из бюджета на срок до полугода из расчета 5 рублей на кг сахара. Но производители должны гарантировать, что цена завода не будет повышена. Такая мера поддержки может быть запущена уже с 1 апреля. На это будет направлено около 3 млрд рублей.

Для производителей подсолнечного масла планируется предусмотреть субсидии на шесть месяцев - будут возмещаться затраты на производство и реализацию бутилированного масла.

Помимо этого, на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа 2021 года в объеме не более 350 тыс. тонн.

Минэкономразвития, минсельхоз, минпромторг до 25 марта должны подготовить график (на ближайшие полгода) поставок сахара в торговые сети, где нужно указать объемы поставки и стоимость за 1 кг.

На сахар цены предлагается зафиксировать до 1 июня, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года

В минсельхозе и минпромторге уже поддержали эту идею. С учетом ситуации на мировом рынке продление соглашений позволит избежать резких скачков цен и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования. А субсидии производителям будут стимулировать производство и позволят увеличить предложения "на полке". Это окажет давление и на цены во всех сегментах, считают в минпромторге.

Продление соглашений позволит сохранить доступность социально значимой продукции для населения, согласны в минсельхозе. Там отметили, что в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены. Это позволит произвести не менее 40 млн тонн культуры и получить из нее около 6 млн тонн сахара. "Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей российского рынка и формирования переходящих запасов", - заверили в ведомстве.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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