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22.03.2021 19:38
Рубрика: Общество

Врач ответил на самые частые вопросы о здоровье беременных в эпоху COVID-19

Текст: Марина Володина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На каком сроке беременности COVID-19 наиболее опасен, передается ли вирус внутриутробно, и как он влияет на развитие малыша? На эти и другие вопросы ответил акушер-гинеколог Виталий Каптильный.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Коронавирусная инфекция регистрируется у беременных так же часто, как в среднем в популяции. Статистика утверждает, что две трети будущих мам болеют легко или даже бессимптомно. Однако есть несколько медицинских рекомендаций, которые беременным стоит учесть.

Акушер-гинеколог Виталий Каптильный отмечает, что существует наиболее опасный период, когда медики чаще наблюдают сложное течение болезни. Это происходит после 28 недель беременности, то есть в третьем триместре. Именно в это время женщина рискует попасть в больницу, ей может даже понадобится искусственная вентиляция легких. Женщины, находящиеся в этом периоде беременности, чаще испытывают такие осложнения, как головная боль, стойкое повышение температуры, затрудненная работа сердечно-сосудистой системы, поражение сразу нескольких органов.

Среди беременных в группе риска находятся те, кто старше 35 лет. Стоит обратить особое внимание на состояние здоровья тучным женщинам, индекс массы которых равен тридцати или превышает этот показатель. Надо находиться под наблюдением докторов и тем, у кого есть гипертония.

Многих интересует вопрос, может ли ребенок получить вирус внутриутробно. Сначала медики отвечали на этот вопрос отрицательно, но по мере накопления новых данных выяснилось, что такая передача вируса все-таки возможна. Правда, вероятность очень маленькая, не больше пяти процентов. Самая высокая концентрация CОVID-19 в плаценте - 12 процентов, сама низкая в околоплодных водах - пять процентов. Вирус обнаружен даже в молоке матери.

Но есть и хорошая новость. По словам доктора Каптильного, коронавирус не приводит к аномалиям и порокам развития ребенка. Новорожденные дети переносят инфекцию легко.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Что необходимо предпринять, если у будущей мамы диагностирован коронавирус? Во-первых, никакого самолечения, надо обратиться за помощью к медикам. Сейчас разработаны рекомендации министерства здравоохранения, которым следуют врачи.

Как рассказал Каптильный KP.ru, у ребенка могут быть осложнения, если он рожден матерью, заболевшей этой опасной инфекцией. Но они являются результатом преждевременных родов, а не инфекции. К сожалению, риск таких родов в 2-3 раза выше у женщин, находящихся в третьем триместре беременности.

Если ребенок заразился коронавирусом от матери, его иммунитет должен легко победить болезнь. В большинстве случаев новорожденным малышам не грозит цитокиновый шторм - состояние, при котором клетки-киллеры атакуют свой организм. Наилучшую защиту ребенок получает, если его мать переболела инфекцией до беременности. В этом случае он тоже получает иммунную защиту.

Если медики исключили у ребенка коронавирус, то в семье он может жить, как и обычные дети. Но если тест на ковид оказался положительным, то старших родственников лучше познакомить с малышом по видеосвязи, чтобы не рисковать их здоровьем.

Фото: iStock
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Окончательных данных о том, следует ли прививаться от коронавируса беременным, еще нет. Поэтому до того, как соответствующие рекомендации появятся, от вакцинации следует воздержаться. После вакцинации медики советуют женщинам не беременеть в течение трех месяцев.

В молодых семьях нередко возникает вопрос, стоит ли задумываться о продолжении рода, когда есть опасность заразиться коронавирусом. Врачи придерживаются мнения, что отдалять беременность из-за коронавируса не надо. Необходимо соблюдать все правила подготовки к беременности. В частности, посоветовавшись с врачом, принять решение о вакцинации и соблюдать уже ставшие привычными меры безопасности: надевать маску в местах скопления людей, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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