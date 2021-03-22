Журналисты "РГ" получили благодарность министра культуры РФ

В преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта, министр культуры РФ Ольга Любимова пригласила на неформальный разговор журналистов российских СМИ, рассказывающих о музеях и театрах, концертах и музыкальных школах, кино и библиотеках.

Приятной неожиданностью для всех стало вручение личных благодарностей от главы ведомства. Получили их и два автора "Российской газеты".

Благодарственными письмами "за объективное освещение проектов в области культуры и искусства" были награждены и два журналиста "Российской газеты": обозреватель Сусанна Альперина и заместитель редактора отдела культуры Инга Бугулова.

От всей души поздравляем коллег!