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23.03.2021 22:33
Рубрика: Общество

Кого не берут в первоклашки

1 апреля стартует запись в школу по новым правилам
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 62(8413)
1 апреля по всей стране стартует запись детей в первый класс. Важно, что впервые она пройдет по новому порядку Минпросвещения: меняются сроки подачи документов и выпуска приказа о зачислении, расширился список "льготников".
Кого возьмут в первый класс? Детей, которым не меньше 6 лет и 6 месяцев и не больше 8 лет. Фото: Из личного архива Элеоноры Колчиной Кого возьмут в первый класс? Детей, которым не меньше 6 лет и 6 месяцев и не больше 8 лет. Фото: Из личного архива Элеоноры Колчиной
Кого возьмут в первый класс? Детей, которым не меньше 6 лет и 6 месяцев и не больше 8 лет. Фото: Из личного архива Элеоноры Колчиной

Так, для семей, живущих на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении, дата старта записи одна - 1 апреля. Завершится прием заявлений и для тех, и для других 30 июня.

Фото: iStock
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И если раньше школа должна была зачислить малыша в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после 30 июня. Впервые прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры.

А вот если ребенок живет не на приписанном к школе "участке", то подавать в нее заявление можно с 6 июля. Если места остались, ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить малыша в другую школу.

В приеме школа может отказать только в случае, если свободные места закончились

В большинстве регионов и крупных городах местные власти уже наладили запись первоклашек именно через региональные порталы госуслуг: там уже опубликованы подробные инструкции для родителей, списки закрепленных территорий есть на сайтах школ. В прошлые годы нагрузка на электронные сервисы была такой высокой, что некоторые порталы не выдерживали наплыва родителей - зависали и "падали". Удастся ли им выдержать "первоклассный" ажиотаж в этом году? Увидим 1 апреля.

Кстати

Секреты для родителей

Забудьте слово "школа". Вы будете записывать ребенка в ГБОУ - это государственное бюджетное образовательное учреждение, МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение, МКШ - малокомплектная школа, МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение, а может, и в МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение. Большой разницы для родителей нет, все это - школы, главное, все они - бесплатные.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Хотите в топовую школу? Позаботьтесь об этом уже в первом классе. Перейти потом вряд ли получится. Из хороших школ ученики не уходят, а если места и освобождаются, то на них бывает огромный конкурс.

Родители не часто интересуются программами, по которым работает школа. А зря. Какие программы могут быть? "Школа ХХI века", "Школа России", "Планета знаний", программы, основанные на методике Занкова или Эльконина-Давыдова.

Узнайте, нет ли в вашей школе программы "Эффективная началка". Это программа, когда за три года ребенок будет проходить программу четырех классов. Понятно, что ускоренное обучение под силу не всем. Да и при записи придется пройти тестирование.

Надо ли специально учить ребенка к первому классу читать и писать? Педагоги говорят: важнее научить ребенка называть свои имя, отчество и фамилию, а также знать имя-отчество, профессию родителей, диких и домашних животных, уметь пользоваться вилкой, красками, пластилином.

Подготовила Ирина Ивойлова

Общество Образование Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения

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