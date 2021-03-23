Байден призвал к ужесточению контроля над оружием в США

Президент США Джо Байден призвал к запрету на штурмовое оружие и к ужесточению мер по контролю над огнестрельным оружием в целом, выступая с речью по случаю траура из-за стрельбы в штате Колорадо, передает Reuters.

"Я не собираюсь терять ни минуты, не говоря уже о часах, чтобы предпринять здравые шаги для спасения жизней в будущем. Мы должны действовать", - заявил демократ в телеобращении. И прямо добавил: "Мы можем запретить штурмовое оружие". По его словам, это "не партийный вопрос, но вопрос спасения жизней американцев".

Байден напомнил, что в США уже принимался закон, запрещающий штурмовое оружие и магазины большой емкости, и призвал конгрессменов вновь ввести подобный акт. "Это один из лучших инструментов, которые есть в нашем распоряжении для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия", - отметил Байден.

Президент также признал, что законодателям предстоит устранить пробелы в процедуре проверки личности покупателей.

Напомним, что 21-летний выходец из Сирии устроил стрельбу на парковке супермаркета в городе Боулдер (штат Колорадо). От его рук погибли десять человек. В США был объявлен пятидневный траур.

Ранее на прошлой неделе боевик застрелил восемь человек в спа-салонах Атланты.