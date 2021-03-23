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Рубрика: Экономика

Города денежной славы

Банк России модернизирует банкноты шести номиналов
Текст: Игорь Зубков
Банк России, наконец, решился модернизировать банкноты образца 1997 года. Вся страна получит равное "представительство": вводится принцип "одна банкнота - один город - один федеральный округ".
ЦБ решил сделать банкноты образца 1997 года похожими на 200 и 2000 руб. Фото: Александр Корольков/РГ ЦБ решил сделать банкноты образца 1997 года похожими на 200 и 2000 руб. Фото: Александр Корольков/РГ
ЦБ решил сделать банкноты образца 1997 года похожими на 200 и 2000 руб. Фото: Александр Корольков/РГ

На банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Сейчас три последних округа на бумажных деньгах никак не представлены.

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
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В том числе ради этого принципа Банк России даже решил обновить и почти вышедшую из употребления 10-рублевую банкноту - так, чтобы "активных" номиналов было восемь - по числу федеральных округов. Она частично потеснит 5-рублевую монету. А вот банкноту номиналом 5 рублей решено не реанимировать, но и специально из обращения ни ее, ни другие банкноты старого образца выводить не будут.

Банкнотам номиналом 50 и 100 рублей сохранят изображения Санкт-Петербурга и Москвы, но только на лицевой стороне. На обороте всех шести номиналов будут достопримечательности "их" федеральных округов.

Это - развитие подхода, заложенного в банкноты 200 и 2000 рублей. Они вводились в обращение с 2017 года. Опробованные на них самые современные способы защиты также будут распространены на остальные номиналы, чьи защитные признаки не обновлялись уже десять лет.

Первой в 2022 году будет выпущена в обращение новая банкнота номиналом 100 рублей, рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев. Ее концептуальный дизайн уже разработан и одобрен советом директоров Банка России. Вместо квадриги на портике здания Большого театра на лицевой стороне появятся другие символы Москвы, в том числе Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Символы Центрального федерального округа, которые будут на оборотной стороне банкноты (где сейчас здание Большого театра), Банк России раскроет позже.

В отличие от азартного всенародного голосования по банкнотам 200 и 2000 рублей, отбирать символы для банкнот образца 1997 года Банк России будет сам, за закрытыми дверями, но с опорой на заключения специально созданных рабочих групп, которые, как сказал Алексеев, будут работать публично.

Фото: iStock
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Новые деньги получат не только яркий дизайн и более надежную защиту, но будут и более долговечными - так Банк России рассчитывает сократить свои немалые издержки на наличное денежное обращение. Он уже опробовал лакировку банкнот 100 и 200 рублей, и это увеличило срок их жизни не менее чем на 30% и сделало деньги более чистыми, теперь процесс лакирования планируется применить на банкнотах других номиналов.

Одновременно Банк России может готовить к выпуску не более двух банкнот, поэтому они будут поступать на модернизацию поочередно. К 2025 году в обращение поступят все шесть обновленных номиналов.

Постепенно, но очень нескоро они вытеснят те деньги, которые в ходу сейчас. Только к 2030 году доля модернизированных банкнот станет значительной, и лишь к 2035 году подавляющая часть старых банкнот выйдет из оборота естественным путем - как ветхие или загрязненные, сказал Алексеев.

Реновация шести номиналов - только часть запланированных изменений в наличном денежном обращении. Впервые Банк России внятно публично сформулировал задачи своей работы в этой сфере на несколько лет вперед. Фактически цель одна - поддержать конкурентоспособность наличных перед безналичными (а скоро и цифровыми) деньгами и тем самым продлить их век. Сколько им осталось - никто не знает, но в ЦБ исходят из принципа, что у людей должен быть выбор из как можно более широкого круга платежных инструментов.

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