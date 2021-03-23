Банк России объявил о выпуске банкнот нового дизайна

Новости

Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая 14:19
Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе" 14:16
Гинер прокомментировал назначение Олича 14:10
Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется 14:01
"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки 13:56
Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России" 13:46
Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит 13:45
Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами 13:33
Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
Володин призвал сообщать о попытках вымогательства денег за мандаты в ГД 13:20
Песков сообщит об отставке Белозерцева - если Путин примет решение 13:18
Мезенцев заявил о необходимости защиты исторической правды 13:09
В Москве снова вырос интерес к вторичному жилью 13:01
Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации своего комикса BRZRKR 12:50
ФСБ предложила создать единую базу IMEI-номеров для борьбы с мошенничеством 12:49
Названы самые низкие цены на аренду жилья в Москве 12:46
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации "Спутником V" 12:46
В Екатеринбурге объяснили появление на сайте мэрии рекламы наркотиков 12:40
ЕС отказался передать Вене дополнительную партию вакцины от коронавируса 12:34
У жителя Югры нашли 20 тысяч доз наркотиков 12:33
Главой Перми выбран Алексей Демкин 12:33
Патрушев: На Урале уменьшилось число преступлений, совершаемых подростками 12:25
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей 12:19
В Петербурге проверят турклуб, отправивший детей в поход в Хибины 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 14:11
Рубрика: Экономика

Банк России объявил о выпуске банкнот нового дизайна

Текст: Игорь Зубков
Банк России решил обновить банкноты шести "старых" номиналов (образца 1997 года) по примеру сравнительно недавно введенных в оборот банкнот 200 и 2000 рублей. Это коснется как защитного комплекса, так и дизайна.

Они постепенно вытеснят прежние банкноты, к 2030 году доля модернизированных банкнот станет значительной и лишь к 2035 году подавляющая часть старых банкнот выйдет из оборота естественным путем - как ветхие или загрязненные, прогнозирует Банк России.

Фото: iStock
Глава банка ВТБ считает биткоин обреченным

Первой в 2022 году будет выпущена в обращение новая банкнота номиналом 100 рублей, рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев. Ее концептуальный дизайн уже разработан и одобрен советом директоров Банка России, "Гознак" приступил к уточнению ее дизайна и разработке защитных признаков, отметил он. Презентация банкноты состоится позже.

Как и в банкнотах "новых" номиналов, с одной стороны обновленных банкнот будет город, с другой - одна из достопримечательностей того федерального округа, на котором этот город расположен. В отличие от текущей ситуации, все федеральные округа будут представлены равномерно по принципу "одна банкнота - один город - один федеральный округ", сказал Алексеев.

В том числе для соблюдения этого принципа решено обновить и почти вышедшую из употребления 10-рублевую банкноту. По словам Алексеева, она будет выполнена с применением новых технологий для придания большей долговечности и призвана частично заменить 5-рублевые монеты.

Для банкноты номиналом 10 рублей определен Сибирский ФО, 50 рублей - Северо-Западный, 100 рублей - Центральный, 500 рублей - Северо-Кавказский, 1000 рублей - Приволжский, 5000 рублей - Уральский. Сейчас три последних округа на банкнотах не представлены.

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
Глава ЦБ оценила возможность выпуска 50-рублевой монеты и банкноты в 10 тысяч

В отличие от выбора символов банкнот 200 и 2000 рублей, когда ЦБ организовал всенародное голосование, на этот раз совет директоров Банка России выберет объекты для шести банкнот самостоятельно, но с опорой на мнение специально созданных экспертных групп. Они будут работать максимально публично, пообещал Алексеев.

Одновременно Банк России может готовить к выпуску не более двух банкнот, поэтому банкноты будут поступать на модернизацию поочередно. К 2025 году в обращение поступят все шесть обновленных банкнот.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы