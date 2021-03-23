Банк России объявил о выпуске банкнот нового дизайна

Они постепенно вытеснят прежние банкноты, к 2030 году доля модернизированных банкнот станет значительной и лишь к 2035 году подавляющая часть старых банкнот выйдет из оборота естественным путем - как ветхие или загрязненные, прогнозирует Банк России.

Первой в 2022 году будет выпущена в обращение новая банкнота номиналом 100 рублей, рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев. Ее концептуальный дизайн уже разработан и одобрен советом директоров Банка России, "Гознак" приступил к уточнению ее дизайна и разработке защитных признаков, отметил он. Презентация банкноты состоится позже.

Как и в банкнотах "новых" номиналов, с одной стороны обновленных банкнот будет город, с другой - одна из достопримечательностей того федерального округа, на котором этот город расположен. В отличие от текущей ситуации, все федеральные округа будут представлены равномерно по принципу "одна банкнота - один город - один федеральный округ", сказал Алексеев.

В том числе для соблюдения этого принципа решено обновить и почти вышедшую из употребления 10-рублевую банкноту. По словам Алексеева, она будет выполнена с применением новых технологий для придания большей долговечности и призвана частично заменить 5-рублевые монеты.

Для банкноты номиналом 10 рублей определен Сибирский ФО, 50 рублей - Северо-Западный, 100 рублей - Центральный, 500 рублей - Северо-Кавказский, 1000 рублей - Приволжский, 5000 рублей - Уральский. Сейчас три последних округа на банкнотах не представлены.

В отличие от выбора символов банкнот 200 и 2000 рублей, когда ЦБ организовал всенародное голосование, на этот раз совет директоров Банка России выберет объекты для шести банкнот самостоятельно, но с опорой на мнение специально созданных экспертных групп. Они будут работать максимально публично, пообещал Алексеев.

Одновременно Банк России может готовить к выпуску не более двух банкнот, поэтому банкноты будут поступать на модернизацию поочередно. К 2025 году в обращение поступят все шесть обновленных банкнот.