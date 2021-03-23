Бастрыкин поручил проверить высказывания "скопинского маньяка" в СМИ

Александр Бастрыкин дал распоряжение своим подчиненным проверить все, что наговорил Виктор Моховой в скандальном интервью Ксении Собчак.

Заниматься процессуальной проверкой поручено Главному следственному управлению СК России. Сам Виктор Моховой больше известен как "скопинский маньяк".

Действия Следственного комитета можно объяснить реакцией общественности на "откровения" этого человека, который отсидел срок за одно из самых тяжких преступлений.

Как сказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины.

Александр Бастрыкин поручил изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им "надлежащую правовую оценку".