Белый дом: США и РФ могут взаимодействовать по ключевым направлениям

Советник Байдена по национальной безопасности, говоря о внешней политике США, заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать во многих сферах, еще не все потеряно.

"Мы считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в сфере атома", - сказал Джейк Салливан в эфире MSNBC. Он напомнил, что не так давно был продлен Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, Белый дом рассчитывает на взаимодействие с другими государствами, в том числе Россией и Китаем, в денуклеаризации Корейского полуострова.