Без магазинов и церковных служб: В ФРГ максимально ужесточат карантин на Пасху

"Доброе утро!" - с такими словами канцлер Германии Ангела Меркель обратилась глубоко в ночи к журналистам, ждавшим ее выхода на брифинг по итогам очередного видеосовещания с премьерами земель о перспективах карантина. Впрочем, "добрых" новостей от канцлера, которая по традиции появилась вместе с премьером Баварии Маркусом Зедером и правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером, никто не ждал.

Обсуждения начались накануне днем в понедельник и затянулись почти на одиннадцать часов, включая вынужденный перерыв, когда канцлеру пришлось в "ручном режиме" уговаривать отдельных коллег о компромиссе. Нынешние переговоры - последние перед Пасхой (в этом году она приходится у католиков и протестантов на 4 апреля) - выдались одними из самых трудных за последние месяцы. Ни для кого не стало сюрпризом, что локдаун в Германии снова продлили - на этот раз до 18 апреля. Но вот насколько суровым он будет - вокруг этого шли жаркие дебаты. В итоге Меркель и власти регионов договорились максимально ужесточить карантинные меры непосредственно на время пасхальных каникул с 1 по 5 апреля - все эти дни будут объявлены в стране нерабочими под девизом "Мы остаемся дома", пишет Die Welt. "Ситуация очень и очень серьезная", - подчеркнула канцлер.

Таким образом, надежды немцев на ослабление карантина подобно тому, что было на Рождество, не оправдались. Напротив, вся "общественная, частная и экономическая жизнь должна быть максимально остановлена, как никогда до сих пор", - говорится в резолюции. На пять праздничных дней в Германии закроются все торговые точки, даже супермаркеты. Только в предпасхальную субботу будут работать продуктовые. О том, чтобы сходить за покупками, пусть даже по талонам на определенное время (такую систему ввели многие магазины, которым совсем недавно разрешили открыться в отдельных регионах), можно забыть. Массовые скопления людей где бы то ни было категорически запрещены. Кафе и рестораны, которые до сих пор могли работать навынос, будут лишены и этой возможности - вся "внешняя гастрономия" должна быть закрыта. И уж точно никаких посиделок на летних верандах, даже с ПЦР-тестом.

Отдохнуть в широком семейном кругу не удастся: все встречи должны быть ограничены "максимум двумя домохозяйствами" в пределах пяти человек (не считая детей до 14 лет). Кроме того, федеральное правительство и земли собираются обратиться ко всем религиозным общинам страны с просьбой, чтобы они по возможности отказались от пасхальных служб в этом году. Ввести прямой запрет на церковные богослужения власти все же не решились.

Многие "туристические" земли ФРГ (Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония-Анхальт и Рейнланд-Пфальц) просили, чтобы их жителям разрешили провести отпуск хотя бы домашнем регионе - на море или в природных заповедниках. Рассматривались идеи домов отдыха, съемных апартаментов, даже собственных передвижных фургонов - в общем, любых вариантов размещения, где люди "будут обеспечены едой и сантехникой и смогут сами себя обслужить". Однако в итоговом проекте постановления об этом ничего не сказано. При этом гражданам формально не запретили выезжать за границу, включая ту же Майорку, которую правительство ФРГ накануне исключило из списка опасных зон. Правда, без ПЦР-теста на "корону" перед обратным рейсом в Германию их не пустят - для этого будут экстренно внесены поправки в Закон о защите от инфекций.

Насчет закрытия школ и детских садов Берлин и регионы так и не договорились. Каждая земля будет принимать решение самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации. В том случае, если семидневный показатель заражений в том или ином округе превысит 100 новых случаев на 100 тысяч жителей, местные власти вправе пустить в ход "экстренное торможение" и ужесточить локдаун на свое усмотрение.

Между тем

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость коронавирусом в мире растет пятую неделю подряд. Как отмечает Deutsche Welle, после короткого периода передышки в начале года семидневный уровень заболеваемости в Европе с середины февраля подскочил на 40 процентов, составив 240 новых случаев на 100 тысяч жителей (по информации на 18 марта). А согласно исследовательской группе Our World in Data Оксфордского университета, этот показатель и вовсе вырос на 60 процентов по всему ЕС: на 100 тысяч человек приходится 318 подтвержденных новых случаев заболевания.