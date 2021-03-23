Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения

Зарегистрировано уже более 10 млн кв.м аварийного жилья, которое не входит в ныне действующую программу расселения. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Ныне действующую программу расселения аварийных домов предполагается завершить с опережением первоначального графика. В нее входят здания, признанные аварийными до начала 2017 года. Между тем зарегистрировано уже более 10 млн кв.м аварийных домов, которые были признаны такими после 2016 года. Реально таких домов, конечно, больше, отметил Файзуллин. Муниципальные образования пока придерживают признание домов аварийными из-за отсутствия дальнейшей программы, добавил он.