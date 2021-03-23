Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19

Болгария вышла на первое место в Европе и на второе в мире по смертности от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Рейтинг составлялся на основе процента умерших людей от официального количества инфицированных COVID-19 в каждой из стран. У Болгарии этот показатель равняется 4 процентам. Больше лишь у Мексики - 9 процентов. В первой восьмерке также находятся Перу, ЮАР, Венгрия, Италия, Великобритания и Германия.

В настоящее время число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Болгарии уже превышает 300 тысяч. Ежедневно в балканской республике с семимиллионным населением COVID-19 фиксируется более чем у 4 тысяч граждан.