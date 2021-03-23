ЦБ отметил резкий рост хакерских атак с применением шпионских программ

Новости

Названы самые низкие цены на аренду жилья в Москве 12:46
В Екатеринбурге объяснили появление на сайте мэрии рекламы наркотиков 12:40
ЕС отказался передать Вене дополнительную партию вакцины от коронавируса 12:34
У жителя Югры нашли 20 тысяч доз наркотиков 12:33
Главой Перми выбран Алексей Демкин 12:33
Патрушев: На Урале уменьшилось число преступлений, совершаемых подростками 12:25
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей 12:19
В Петербурге проверят турклуб, отправивший детей в поход в Хибины 12:19
Патрушев: На Урале с 2017 года выявлено 26 спящих ячеек террористов 12:18
Бородюк назначен новым главным тренером "Торпедо" 12:18
Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации 12:11
Оперштаб: Еще 1379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:08
В Москве открылся экомарафон, посвященный "Часу земли" 12:07
На Кубани в больнице скончался годовалый ребенок 12:02
Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 11:54
Патрушев: На Урале в 2020 году задержали 25 участников бандподполья 11:52
Сиротам хотят выдавать квартиры в новостройках вместо сертификатов 11:49
В Хакасии рабочий погиб в шахте, попав под конвейер 11:45
Оператор маркировки назвал объем оборота лекарств из перечня ЖНВЛП 11:43
Новую подлодку "Магадан" спустят на воду в Петербурге 26 марта 11:43
Патрушев призвал активнее штрафовать владельцев сайтов за запрещенный контент 11:42
Наводнения в Австралии спровоцировали нашествие пауков 11:41
Брата экс-главы Дагестана осудили за взятки и мошенничество 11:35
Группа "Руки Вверх!" даст два концерта в Минске 11:25
В Warner отказались выпускать режиссерскую версию "Отряда самоубийц" 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 12:00
Рубрика: Экономика

ЦБ отметил резкий рост хакерских атак с применением шпионских программ

Текст: Игорь Зубков
Банк России отметил впечатляющее увеличение количества хакерских атак на банки с применением шпионского программного обеспечения. Криминальная индустрия, объясняют специалисты по безопасности, нуждается в данных о клиентах и о самих банках для телефонного мошенничества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Списки клиентов с персональными данными - это самый популярный товар на криминальных ресурсах в течение последних полутора лет", - говорится в докладе "Основные типы компьютерных атак кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах". Источниками этих данных могут являться не только банки. Так, отмечены существенные утечки данных о платежных картах из интернет-магазинов.

Фото: iStock
В России появился новый способ мошенничества на парковках

Если в 2019 году программы-шифровальщики оставались на первом месте среди поступивших в ФинЦЕРТ Банка России образцов вредоносного ПО (50%), то в 2020 году доля шпионского ПО выросла в два с половиной раза, до 58%. Этому способствовал переход части сотрудников банков на удаленный режим работы. Шпионское ПО распространяется через фишинговые рассылки сотрудникам банков.

Их возросшее количество нельзя отнести к появлению или активизации деятельности какой-либо конкретной группировки. Вполне вероятно, предполагает Банк России, что одновременно ими пользуются множество различных групп и одиночных злоумышленников.

Сходным образом возросла активность телефонных мошенников - за 2020 год ФинЦЕРТ направил на блокировку операторам связи 26,4 тысячи телефонных номеров (на 86% больше, чем в 2019 году).

Обладая данными жертвы, мошенники могут с легкостью представляться сотрудниками как банков или страховщиков, так и государственных органов. Человек слышит фоновый шум колл-центра - это создает иллюзию, что звонок действительно идет из крупной организации. Затем мошенники, как правило, переносят жертву в ситуацию быстрого выбора действий, чтобы "спасти" деньги, которые как раз пытаются похитить, не дают проанализировать ситуацию или перезвонить. Клиент поддается на обман, сообщая в конечном итоге контрольные слова, коды подтверждения и другие данные, предоставляющие мошенникам возможность вывести денежные средства со счетов.

По данным ФинЦЕРТ, в большинстве случаев (57%) мошенники представляются именно сотрудниками службы безопасности той или иной финансовой организации. С конца 2020 года ФинЦЕРТ также видит существенный рост числа инцидентов, связанных со звонками злоумышленников от имени сотрудников правоохранительных органов.

Фото: iStock
Мошенники стали звонить от имени Следственного комитета России

Вопреки распространенному мнению, в большинстве (73%) случаев возраст жертв не превышает 60 лет. "Вызывает беспокойство тот факт, что основной удар приходится на экономически активное население в возрасте 20-60 лет, - отмечает Банк России. - Также установлено, что чаще всего жертвами мошенников становятся женщины (более 65%)".

Возросшая на фоне пандемии активность кибермошенников привела к росту потерь клиентов банков в полтора раза: объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около 9 млрд рублей, отметил первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. За 2019 год объем всех операций, совершенных без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа, составил 6,4 млрд рублей, банки возместили клиентам только 935 млн рублей. Объем возмещений остается низким, отмечает Банк России, поскольку в большинстве случаев введенные в заблуждение люди сами передают мошенникам конфиденциальные данные по счетам, тем самым лишая себя защиты закона о национальной платежной системе. Точные оценки ущерба и возмещений за 2020 год ЦБ опубликует позже.

Экономика Финансы Банки Происшествия Правосудие Охрана порядка Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
За сутки в России подтверждено 8457 случаев COVID-19 в 85 регионах
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы