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23.03.2021 22:05
Рубрика: Происшествия

Чем объясняется рост эффективности расследований налоговых преступлений

Текст: Наталья Козлова
В Следственном комитете только что завершилось оперативное совещание, которое вёл Александр Бастрыкин.

Прозвучали интересные факты и цифры. В частности, о расследовании налоговых преступлений. В СК отмечают повышение качества работы по возмещению ущерба от налоговых преступлений. После того, как налоговые преступления стал расследовать СК, эффективность расследования возросла в разы. Это подтверждает и статистика.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Так, до 2015 года, сумма возмещаемого ущерба не превышала 15 млрд рублей в год, но начиная с 2016 года, она не опускалась ниже 30 млрд. Сумма выявленного ущерба в 2020 году достигла 58 млрд рублей. Для сравнения, органами внутренних дел сумма выявленного ущерба в 2009 году составляла всего 15,9 млрд рублей.

С каждым годом совершенствуются и меры к отысканию и наложению ареста на имущество. До 2016 года арест накладывался на сумму, не превышающую 8 млрд рублей, в 2019-2020 годах эта сумма составила - 17,9 и 12,9 млрд рублей соответственно. В прошлом году стоимость арестованного имущества составила 64 процента от суммы причиненного ущерба по уголовным делам, направленным в суд. В 2011 году этот показатель составлял лишь 7 процентов

В расследовании налоговых преступлений СК работает вместе с Федеральной налоговой службой, оперативными службами МВД и ФСБ России и Росфинмониторингом. Это привело к тому, что за последние 10 лет возросло качество материалов о налоговых преступлениях: если в 2011 году уголовные дела были возбуждены лишь по 17 процентам поступивших в СК материалов, то в то в 2020 году этот показатель вырос до 64 процентов.

Кроме того, в следственных органах СК России давно введена специализация следователей, занимающихся расследованием именно налоговых преступлений, а более чем в 15 региональных следственных управлениях работают специализированные подразделения.

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