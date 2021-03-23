Практически каждый сталкивался с ситуацией - достал из почтового ящика очередную платежку, взглянул на нее и обомлел. Каждый месяц исправно платил примерно одинаковую сумму, а тут она вдруг выросла, причем порой сразу на несколько тысяч рублей! Причин у такого сюрприза может быть масса, но разобраться в них несведущему человеку обычно сложно. А коммунальщики не спешат с пояснениями - раз насчитали, плати! Корреспондент "РГ" разобрался, что делать в подобной ситуации.

Следи за счетчиком

Одни из самых распространенных нарушений со стороны коммунальщиков связаны с расчетом платы за ресурсы по счетчикам. Казалось бы, все просто - есть счетчик, снимай с него показания и выставляй по ним счета. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. К примеру, надолго уезжая на дачу или в командировку, многие москвичи перестают подавать показания счетчиков. С одной стороны, все логично - глупо ведь вбивать каждый месяц нулевые показания? Однако поставщики ресурсов не знают, что дома вы не живете, и закон в такой ситуации предписывает им сначала выставлять счета по средним предыдущим показаниям, а после по нормативам. В итоге, вернувшись из поездки, вы можете легко обнаружить долг за воду тысяч на 20 и за электроэнергию еще столько же.

Вот только если это требование закона коммунальщики исполняют на ура, то другое - требующее сделать перерасчет, как только реальные показания счетчиков будут поданы - нередко игнорируют. В Мосжилинспекции "РГ" приводят один из самых свежих примеров - жителя Хорошево-Мневников управляющая компания обсчитала на 37 тысяч рублей! И это только за воду. Схема классическая - москвич не подавал показания счетчиков холодной и горячей воды с марта по октябрь прошлого года. А когда увидел, сколько ему насчитали по нормативам, снял показания и передал их в УК. Там делать ничего не стали. В итоге деньги вернули лишь после жалобы в инспекцию. Там напоминают: чтобы не оказаться в такой ситуации, всегда передавайте показания счетчиков - хоть нулевые, хоть примерные. Так у коммунальщиков не будет повода выставить вам счета по нормативам, а потом еще и насчитать по ним пени и штрафы.

Впрочем, только так уберечься от платы за то, чем вы не пользовались, не получится, объясняет "РГ" исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. По ее словам, от жителей столичного региона вообще приходит больше всего "коммунальных" жалоб. "Но это не значит, что здесь больше проблем, чем в других регионах России. Скорее, в Москве и Московской области проживают более грамотные и активные граждане, готовые бороться за свои права. Главная тема жалоб для всей страны - качество содержания общего имущества, взаимодействие с управляющими компаниями. Для Подмосковья эта тема также чрезвычайно острая".

В области случаются даже рейдерские захваты домов, говорит Разворотнева. Это когда жильцы вдруг узнают, что у них появился новый управдом, хотя они такого решения не принимали. Для Москвы это редкость - здесь большинство домов обслуживает ГБУ "Жилищник" и войны между УК сведены на нет. А вот вопрос расчета платы за отопление остается болезненным для всего столичного региона, тем более что эта строка самая "тяжелая" в платежках. "По расчетам экспертов, около 20% поступающего в наши дома тепла - это перетопы, то есть тепло, которое нам не нужно. Если управляющая компания не следит за соблюдением температурного графика, такого "лишнего" тепла может быть еще больше. Эффективно бороться с такими явлениями можно, только установив аппаратуру погодного регулирования", - отмечает глава "ЖКХ Контроля".

Причем и поставить регулирующее оборудование, и в целом повысить энергоэффективность дома можно, не тратя денег из собственного кошелька. Для этого разрешено использовать средства для капремонта, к тому же можно получить компенсацию до пяти миллионов рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Еще один вариант обзавестись автоматизированным узлом управления системы отопления или, как его чаще называют, "Аушкой" - заключить энергосервисный контракт. Правда, первое время сэкономленные автоматикой деньги будет забирать тот, кто ее поставит. Но потом экономию на своих платежках увидят и жильцы.

Вот только заниматься всем этим должны они сами - без их настойчивости сделать что-то получится вряд ли. У управляющих компаний на это зачастую нет ни ресурсов, ни мотивации - им хватает текущей работы. Да и качество работы УК напрямую зависит от активности жильцов и контроля с их стороны - без этого управдомы часто превращаются в бюрократов от ЖКХ. Никакую "Аушку" без требований жильцов они ставить не будут - просто снимут показания общедомового счетчика и раскидают перетопы на всех.

Мусорный вопрос

Если москвичей, как известно, испортил квартирный вопрос, то в Подмосковье в последние пару лет все чаще встает мусорный. С 2019 года плату за вывоз бытовых отходов в регионе начали прописывать отдельной строкой и считать по квадратным метрам. Многих это удивляет до сих пор - мусор ведь появляется от людей, а не от "квадратов". Но такая практика используется во многих регионах, да и многие другие жилищно-коммунальные услуги привязаны к числу "квадратов", хотя прямого отношения к ним не имеют.

Но из Подмосковья, констатирует Разворотнева, регулярно приходят жалобы на то, что люди вынуждены платить за вывоз мусора, даже если не живут в квартире. "От этого страдают и москвичи, имеющие дачи в области. Перерасчет платы при отсутствии в помещении законодательством не предусмотрен", - сетует она. И изменить эту законодательную нелепость пока не удается.

А вот от москвичей в последние месяцы стало приходить много жалоб на выставление давно забытых долгов за ЖКХ. Причем получить объяснения, откуда взялась та или иная сумма, оказывается невозможно - на диалог коммунальщики не идут. На поверку может оказаться, что долгу больше трех лет и возник он по вине самих коммунальщиков - например, они на протяжении пары лет брали за услугу меньше, чем должны были. В такой ситуации долг можно не оплачивать, поскольку истек срок давности. Бывает и такое, что долги прежних собственников квартир "переходят" новым владельцам недвижимости, однако это тоже незаконно - долги за ЖКУ относятся к людям, а не к квартирам. Исключение составляет только плата за капремонт - она действительно может перейти от прежнего владельца квадратных метров к новому.

С какой бы ситуацией вы ни столкнулись, сначала ее нужно попробовать решить с управляющей компанией - она существует за счет ваших платежей

Кроме того, управляющие компании могут хитрить с помощью графы "содежание и ремонт жилья". Она тоже одна из самых дорогих в платежке и скрывает в себе много разных услуг. Нередки случаи, когда жильцы, например, решают заварить мусоропровод и не пользоваться им. А УК продолжает брать с них деньги по тарифу "содержание и ремонт", который подразумевает обслуживание мусоропровода. За год жильцы многоэтажки могут заплатить за неоказываемую услугу десятки тысяч рублей.

В любом случае, говорят эксперты, с какой бы ситуацией вы ни столкнулись, сначала ее нужно попробовать решить с управляющей компанией - она существует за счет ваших платежей и должна быть на вашей стороне. Если правды в офисе УК найти не получается, можно стучаться в надзорные органы - в частности, в жилищную инспекцию, которая есть в каждом регионе. Там обязаны провести проверку и разобраться, кто прав, а кто виноват.

Кстати

Калькулятор в помощь

Если считаете, что цифры в вашей платежке завышены, то можно проверить это онлайн. На сайте Федеральной антимонопольной службы есть калькулятор коммунальных услуг: eias.fas.gov.ru/calc_ku/. В него достаточно вбить данные из вашей платежки, после чего система посчитает, сколько вы примерно должны платить - если результат окажется ниже того, что есть в реальности, то это повод как минимум прийти к своему управдому за разъяснениями.