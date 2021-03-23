Эксперты в сфере ЖКХ ответили на вопросы жителей старых домов

На самые главные вопросы в сфере ЖКХ ответили эксперты Общественного совета при минстрое на "круглом столе" в "Российской газете".

Построенная с размахом в советское время коммунальная инфраструктура сейчас оказалась неэффективной. Фото: Марина Волосевич

Аварийное жилье расселят раньше срока

В этом году из аварийных домов будет переселено на 20% больше жителей, чем было запланировано, рассказал председатель Общественного совета при минстрое Сергей Степашин. Программа расселения аварийного жилья идет с опережением. С момента ее старта в новые квартиры переехали около 130 тысяч жителей. В начале этого года решено, что и в 2021 году их должно быть не меньше. "В целом мы поставили себе задачу завершить программу не в 2025 году, как планировалось, в том числе в нацпроекте, а к концу 2023 года. Чтобы перейти уже к следующему этапу, нам предстоит переселять еще 500 тысяч человек, это аварийное жилье, которое было выявлено после января 2017 года", - сказал Степашин.

Чем опасна оплата капремонта со спецсчета

Средства на капитальный ремонт жители копят либо у региональных операторов (в "общем котле"), либо на отдельных спецсчетах. Многоквартирных домов со спецсчетами - 13% (по площади - 21%). Средний размер накопления на один дом небольшой - 1,5 млн рублей. К концу 2020 года на спецсчетах хранилось 150 млрд рублей (на счетах регоператоров, для сравнения, было около 120 млрд рублей, и они уже были "расторгованы"). Ежегодно накопления по спецсчетам пополняются на 50 млрд рублей. В 2019 году на средства со спецсчетов были проведены работы на 23 млрд рублей, это был рекордный показатель. То есть общая сумма на спецсчетах ежегодно растет.

Основная проблема - миграция средств со спецсчетов в "общий котел" и обратно. Это происходит из-за нецелевого расходования средств на спецсчетах, некачественного выполнения работ - за ними никто не следит, зачастую применяется "хозспособ". Является ли этот ремонт капитальным, насколько он качественный, насколько безопасный - за этим законодательно не установлено контроля, отмечает исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова. Жители не защищены от завышения смет, поскольку предельные стоимости по капремонту действуют только при заказе работ на средства "общего котла". Еще одна значимая проблема - потеря данных при смене владельца спецсчета - нет единого источника информации как по начислениям, так и по проведенным работам.

Эти проблемы могут решить поправки в Жилищный кодекс, подготовленные минстроем. Предлагается проводить техническое обследование многоквартирных домов, в том числе и домов со спецсчетами, определять лицо, которое будет работать с задолженностью, контролировать качество работ.

Жить в старинных домах становится небезопасно

В России около 13 тысяч многоквартирных домов, которые имеют статус объектов культурного наследия. 6% из них - федерального, остальные регионального либо муниципального уровня. Для их ремонта необходима научно-проектная документация, проведение реставрационных работ гораздо дороже, чем кап­ремонт в обычных зданиях. Из-за недостаточности средств, собираемых жителями, а также сложности по разработке и согласованию проектной документации ремонт многих объектов откладывается и проживание в них зачастую становится небезопасным, рассказал президент Союза реставраторов, руководитель Комиссии ОС по сохранению объектов культурного наследия Вячеслав Фатин. Особенно уязвимы объекты деревянного зодчества, которых много на Севере и в Сибири. Очевидно, что без поддержки федерального бюджета эту проблему не решить.

Около трети, порядка 5 тысяч домов, - выявленные объекты культурного наследия. То есть по ним не проведена экспертиза, не определен предмет охраны. Поэтому никаких работ по капремонту в них провести нельзя, даже если дома попали в краткосрочный план капремонта.

Необходимо сформировать реестр домов-памятников. Общественный совет предлагает, чтобы проектная документация, согласования проводились за счет собираемых жителями средств или за счет региональных бюджетов. А собственно ремонтно-реставрационные работы - на средства федерального бюджета.

Устанавливать лифты начнут производители

До 15 февраля 2025 года необходимо заменить почти 134 тысячи лифтов в 80 регионах. 94 тысячи лифтов уже отработали срок эксплуатации, а чуть больше тысячи выведены из эксплуатации. Замена лифтового оборудования - одна из самых затратных статей среди работ по капремонту. Правительство в конце 2020 года решило выделить Фонду содействия реформированию ЖКХ 750 млн рублей на замену не менее 1010 лифтов. Также есть возможность компенсации Фондом ЖКХ расходов, которые возникают при использовании рыночных механизмов, - отсрочки, рассрочки платежа, механизма факторинга. Они позволяют без существенной финансовой нагрузки для населения оплачивать работы в течение 7 лет. Эта форма поддержки отрабатывается сейчас с рядом пилотных регионов, уже одобрены три заявки почти на 160 млн рублей.

Вместе с минпромторгом Фонд ЖКХ будет контролировать стоимость лифтов, которые покупаются за счет федерального бюджета. Чтобы регионы не закупали оборудование дороже, чем его поставляют производители. Кроме того, по поручению правительства рассматривается вопрос поставок лифтов в несколько пилотных регионов и их монтаж заводами-изготовителями. Практически для каждого региона уже определено, какой завод и сколько лифтов может поставить, смонтировать и эксплуатировать.

Почему лампочка в подъезде горит круглосуточно

Более десяти лет назад появился закон об энергосбережении, однако потребление домами энергии почти не снизилось, рассказала руководитель Комиссии ОС по ЖКХ, руководитель Экспертного совета при комитете по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Ирина Булгакова. В домах небольшой этажности энергосервис впрямую не окупается, там нужно бюджетное софинансирование. У многих жителей есть льготы, субсидии на оплату коммунальных услуг. И для них при энергосервисном контракте платежи могут возрасти: часть прежнего платежа, например, за отопление, идет на оплату энергосервисных услуг, а компенсация за это льготникам не предусмотрена, то есть итоговая сумма для жителя возрастает. Если же энергосервисная компания по своей инициативе предоставляет скидку, срок окупаемости проектов увеличивается до 10 лет и более, и это становится невыгодно.

Рост квартплаты не успевает за инфляцией

Увеличение платы за содержание и ремонт жилья растет медленнее, чем стоимость проводимых в домах работ, рассказала исполнительный директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. За последние пять лет работы подорожали на 26-30%, тогда как плата за содержание выросла в среднем лишь на 21%.

В малых городах повышение платы происходило гораздо реже, чем в крупных. Есть тенденция ухода частных управляющих компаний из малых городов - их количество за 5 лет снизилось на 28%. Ряд домов остается без работников, которые могли бы качественно обслуживать и ремонтировать дома. Рост зарплат сотрудников коммунальных служб отстает от инфляции, особенно в крупных городах - за пять лет они увеличились лишь на 11-12%.

Вода для огорода

В ряде регионов необходимо разделить воду на питьевую и техническую. Довольно много воды уходит на полив огородов, на то, чтобы напоить скот, и другие нужды, которые не связаны с употреблением ее в пищу. При этом поливать огород можно просто безопасной, но не обязательно кристально чистой водой. Однако понятия "техническая вода" в России не существует. Общественный совет минстроя совместно с Фондом содействия реформирования ЖКХ, минстроем и Роспотребнадзором ищут решение проблемы. В селах или на маловодных территориях (таких как Калмыкия, Краснодарский край) может быть разумным, считает исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, такой вариант: каждый житель должен получать хотя бы пять литров питьевой воды в день и быть уверен, что это чистая вода и он не должен ее покупать в магазине. А другая вода у него может быть хорошего качества, но не настолько очищенная, как бутилированная. Сейчас же механизм выстроен так, что люди должны поливать огород фактически бутилированной водой.