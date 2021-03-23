Что предложит VII Фестиваль венгерского кино CIFRA

В его рамках на больших экранах пройдут показы пяти очень разных картин.
Стартует этим вечером смотр фэнтезийной комедией "Товарищ Дракулич", в которой спецслужбы Венгерской Народной Республики в семидесятых воюют с вампирами. Повторный показ состоится в день закрытия фестиваля, в воскресенье.
Завтра зрителям предложат ленту "Без шума" - драму о взрослении, где юный солист музыкального ансамбля начинает подозревать 14-летнюю виолончелистку в романе с 60-летним дирижёром и решает выяснить, правда ли это.
25 марта покажут "Оставшихся" - адаптация бестселлере Жужи Ф. Варкони "Девичья сказка о мужском времени" (2004). Это - трогательная история о любви в послевоенное время.
Фильм следующего дня - "Недетские сказки" - тоже о послевоенном времени. Новый триллер Аттилы Саса, прозванного "венгерским Тарантино", рассказывает о мошеннике, которого незнакомая женщина укрывает в лесу. Между ними завязывается роман.
В субботу покажут "Мирное время" - драму, в которой судьбы 22 человек переплетаются "в течение одной волшебной ночи".
В воскресенье москвичам предоставится повторная возможность посмотреть "Товарища Дракулича" и "Оставшихся".
Кроме того, в рамках CIFRA пройдут два онлайн-показа - документальной короткометражки "Моя жизнь в России: венгерский хореограф и танцор Балаж Бараняй" и комедии "Гастрономия любви".
С точным расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов.