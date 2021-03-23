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Что предложит VII Фестиваль венгерского кино CIFRA

Журнал
    23.03.2021, 13:34
Текст:   Козьма Лоханкин
В Москве сегодня стартует 7-й фестиваль венгерского кино CIFRA, который продлится в кинотеатре "Октябрь" до 28 марта.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В его рамках на больших экранах пройдут показы пяти очень разных картин.

Фото: kinopoisk.ru
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Стартует этим вечером смотр фэнтезийной комедией "Товарищ Дракулич", в которой спецслужбы Венгерской Народной Республики в семидесятых воюют с вампирами. Повторный показ состоится в день закрытия фестиваля, в воскресенье.

Завтра зрителям предложат ленту "Без шума" - драму о взрослении, где юный солист музыкального ансамбля начинает подозревать 14-летнюю виолончелистку в романе с 60-летним дирижёром и решает выяснить, правда ли это.

25 марта покажут "Оставшихся" - адаптация бестселлере Жужи Ф. Варкони "Девичья сказка о мужском времени" (2004). Это - трогательная история о любви в послевоенное время.

Фильм следующего дня - "Недетские сказки" - тоже о послевоенном времени. Новый триллер Аттилы Саса, прозванного "венгерским Тарантино", рассказывает о мошеннике, которого незнакомая женщина укрывает в лесу. Между ними завязывается роман.

Фото: kinopoisk.ru
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В субботу покажут "Мирное время" - драму, в которой судьбы 22 человек переплетаются "в течение одной волшебной ночи".

В воскресенье москвичам предоставится повторная возможность посмотреть "Товарища Дракулича" и "Оставшихся".

Кроме того, в рамках CIFRA пройдут два онлайн-показа - документальной короткометражки "Моя жизнь в России: венгерский хореограф и танцор Балаж Бараняй" и комедии "Гастрономия любви".

С точным расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов.

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