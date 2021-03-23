Постановление правительства Республики Дагестан от 19 марта 2021 года № 46 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 6 июля 2005 года № 28 "О прожиточном минимуме в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан за IV квартал 2020 года на душу населения 10 465 рублей, для трудоспособного населения - 10 775 рублей, пенсионеров - 8 282 рубля, детей - 10 600 рублей.

Председатель Правительства Республики Дагестан А.Амирханов







