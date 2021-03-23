Постановление правительства Республики Дагестан от 19 марта 2021 года № 47 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 134-ФЗ "О прожиточном минимуме Российской Федерации" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан на 2021 год на душу населения 10 628 рублей, для трудоспособного населения - 10987 рублей, пенсионеров - 9 020 рублей, детей - 10 757 рублей.

Председатель Правительства Республики Дагестан А.Амирханов







