Докторские кандидатские разрешили защищать в новом формате

Новости

Президенты России и Казахстана обсудили применение "Спутник V" 15:51
Вышел трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом 15:50
Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля 15:46
Министры обороны РФ и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 15:39
В Италии планируется привить добровольцев "Спутником V" 15:31
Восемь групп школьников отзывают из походов после трагедии в Хибинах 15:20
Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком 15:17
Минстрой разрабатывает законопроект о счетах эскроу для частных домов 15:13
На уральской АЭС отключен от сети ядерный реактор на быстрых нейтронах 15:00
Ученые заявили о необходимости контроля за мутирующим коронавирусом 14:57
YouTube тестирует автоматическое определение товаров в видеороликах 14:43
Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения 14:42
К жителям отдаленных курганских сел приедет "Поезд здоровья" с врачами 14:33
Гражданские не погибли при ЧП с бомбардировщиком под Калугой 14:33
Рослесинфорг: На спасение 175 тыс га леса от вредителей ушло 5,3 млрд рублей 14:25
Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая 14:19
Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе" 14:16
Гинер прокомментировал назначение Олича 14:10
Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется 14:01
"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки 13:56
Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России" 13:46
Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит 13:45
Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами 13:33
Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 15:13
Рубрика: Общество

Докторские кандидатские разрешили защищать в новом формате

Текст: Мария Агранович
С августа 2021 года можно будет защитить докторскую диссертацию по-новому: в виде научного доклада на основе уже опубликованных работ. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В чем суть? Теперь кандидат в доктора наук сможет спокойно заниматься научной работой, не отвлекаясь на написание формальной диссертации, которая зачастую, во многом повторяет уже опубликованные работы.

Минобрнауки определило новые правила работы диссертационных советов

Также в постановлении прописаны требования к соискателям ученых степеней: для ученых в области естественных, технических, медико-биологических и аграрных наук - не менее 30 публикаций за последние 10 лет, для тех, кто специализируется на гуманитарных, экономических и общественных науках - не менее 50 публикаций за последние 10 лет.

Публикации засчитываются, только если вышли в журналах, которые признаны на международном уровне.

Также документ дает диссертационным советам право проводить заседания в онлайн-формате: члены совета и оппоненты смогут принимать в них участие дистанционно.

Общество Наука Общество Образование Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова