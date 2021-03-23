Докторские кандидатские разрешили защищать в новом формате

В чем суть? Теперь кандидат в доктора наук сможет спокойно заниматься научной работой, не отвлекаясь на написание формальной диссертации, которая зачастую, во многом повторяет уже опубликованные работы.

Также в постановлении прописаны требования к соискателям ученых степеней: для ученых в области естественных, технических, медико-биологических и аграрных наук - не менее 30 публикаций за последние 10 лет, для тех, кто специализируется на гуманитарных, экономических и общественных науках - не менее 50 публикаций за последние 10 лет.

Публикации засчитываются, только если вышли в журналах, которые признаны на международном уровне.

Также документ дает диссертационным советам право проводить заседания в онлайн-формате: члены совета и оппоненты смогут принимать в них участие дистанционно.