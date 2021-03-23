ДОМ.РФ обновил портал о льготах для желающих купить квартиру

Информационный портал для россиян, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, обновил ДОМ.РФ.

В компании проанализировали, с какими вопросами чаще всего обращаются граждане в консультационный центр (насчитывается уже более 1,5 млн обращений), систематизировали и привели ответы на популярные вопросы на портале спроси.дом.рф. "Портал призван выполнять функцию службы одного окна по большинству вопросов, касающихся ипотеки, сделок с недвижимостью, программ государственной поддержки в жилищной сфере", - рассказал директор Консультационного центра Михаил Ковалев.

На портале собрана информация о доступных населению ипотечных программах с господдержкой, о льготах для тех, кто хотел бы улучшить жилищные условия, новости жилищной сферы, пошаговые инструкции по действиям в различных жизненных ситуациях, связанных с владением, приобретением или арендой недвижимости. Кроме того, здесь можно воспользоваться ипотечным калькулятором, рассчитать выгоду при рефинансировании кредитов, оценить стоимость своего жилья или проверить статус участия в федеральной программе поддержки многодетных семей.

Дополнительно можно получить бесплатную консультацию по телефону круглосуточной горячей линии, а также с помощью формы обратной связи или интерактивного онлайн-чата.

Информация на портале постоянно обновляется, подчеркивает Ковалев. "В ближайшее время на нем появится сервис подбора региональных и федеральных ипотечных программ с господдержкой. В перспективе сайт будет интегрирован с госсервисами", - добавил он.