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Текст:   Марина Трубилина 
10:59 23.03.2021

ДОМ.РФ обновил портал о льготах для желающих купить квартиру

Информационный портал для россиян, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, обновил ДОМ.РФ.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В компании проанализировали, с какими вопросами чаще всего обращаются граждане в консультационный центр (насчитывается уже более 1,5 млн обращений), систематизировали и привели ответы на популярные вопросы на портале спроси.дом.рф. "Портал призван выполнять функцию службы одного окна по большинству вопросов, касающихся ипотеки, сделок с недвижимостью, программ государственной поддержки в жилищной сфере", - рассказал директор Консультационного центра Михаил Ковалев.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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На портале собрана информация о доступных населению ипотечных программах с господдержкой, о льготах для тех, кто хотел бы улучшить жилищные условия, новости жилищной сферы, пошаговые инструкции по действиям в различных жизненных ситуациях, связанных с владением, приобретением или арендой недвижимости. Кроме того, здесь можно воспользоваться ипотечным калькулятором, рассчитать выгоду при рефинансировании кредитов, оценить стоимость своего жилья или проверить статус участия в федеральной программе поддержки многодетных семей.

Дополнительно можно получить бесплатную консультацию по телефону круглосуточной горячей линии, а также с помощью формы обратной связи или интерактивного онлайн-чата.

Информация на портале постоянно обновляется, подчеркивает Ковалев. "В ближайшее время на нем появится сервис подбора региональных и федеральных ипотечных программ с господдержкой. В перспективе сайт будет интегрирован с госсервисами", - добавил он.

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