Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера

Вопрос о доработке Государственной информационной системы ЖКХ будет жестко контролироваться Минстроем. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Доработка системы ГИС ЖКХ идет совместно с "Почтой России" (оператором системы). Однако темпы крайне медленные, отметил министр. На одном из последних совещаний вопрос был поставлен достаточно жестко, добавил он, проблема будут еженедельно обсуждаться на совещаниях по строительству у вице-премьера Марата Хуснуллина, сказал министр.

К системе ГИС ЖКХ у экспертов остается много вопросов. В частности, она не позволяет полноценно проводить онлайн-собрания собственников жилья. С июля будет изменен порядок начисления субсидий на оплату коммунальных услуг, при котором органы соцзащиты должны будут получать сведения о наличии или отсутствии долгов получателя субсидии из ГИС ЖКХ. Предполагалось, что эти изменения вступят в силу с января, однако позже они были отложены на полгода.