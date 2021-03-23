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Текст:   Марина Трубилина 
18:21 23.03.2021

Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вопрос о доработке Государственной информационной системы ЖКХ будет жестко контролироваться Минстроем. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Фото: iStock
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Доработка системы ГИС ЖКХ идет совместно с "Почтой России" (оператором системы). Однако темпы крайне медленные, отметил министр. На одном из последних совещаний вопрос был поставлен достаточно жестко, добавил он, проблема будут еженедельно обсуждаться на совещаниях по строительству у вице-премьера Марата Хуснуллина, сказал министр.

К системе ГИС ЖКХ у экспертов остается много вопросов. В частности, она не позволяет полноценно проводить онлайн-собрания собственников жилья. С июля будет изменен порядок начисления субсидий на оплату коммунальных услуг, при котором органы соцзащиты должны будут получать сведения о наличии или отсутствии долгов получателя субсидии из ГИС ЖКХ. Предполагалось, что эти изменения вступят в силу с января, однако позже они были отложены на полгода.

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