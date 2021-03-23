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Рубрика: Экономика

Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций

Текст: Иван Черноусов

Мессенджер Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров в своем Telegrаm-канале.

Фото: iStock
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"Еще одна хорошая новость - я рад сообщить, что Telegram собрал более 1 млрд долларов, продав облигации некоторым крупным и наиболее значимым инвесторам со всего мира. Это позволит Telegram продолжить свой рост, сохраняя независимость и собственные ценности. Привлеченные средства будут способствовать реализации стратегии, которую я изложил в декабре", - написал Дуров.

По словам основателя мессенджера, конечная цель Telegram - стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству "в течение десятилетий (или столетий)" в будущем. "Сегодняшние новость - еще один шаг в достижении этой цели", - заявил Дуров.

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