Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в сериале Мартина Скорсезе

Полная событий биография Майка Тайсона станет основой для еще одного сериала. Напомним, ранее о создании шоу о Тайсоне - на восемь эпизодов - объявил сервис Hulu. Причем без творческого участия самого фигуранта. Зато с Марго Робби в качестве сопродюсера.

Теперь же - кое-что иное: как передает The Independent, поклонников Железного Майка ждет второй сериал - c лауреатом премии "Оскар" Джейми Фоксом в роли именитого боксера. И там уже Тайсон выступит сопродюсером. Наряду с Мартином Скорсезе и Фоксом.

При этом спортсмен в комментарии заверил, что "давно уже хотел рассказать свою историю". Как профессиональную, так и в направлении личной жизни. Крайне кучерявой - есть там, где развернуться, конечно.

Тайсон обещает, что мини-сериал данный станет для публики не только развлечением, но и мотиватором.

Режиссер пилота и сопродюсер - Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель"). Сценарист шоу - пока ничем себя не зарекомендовавший Колин Престон.

О дате выхода и о том, на какой платформе всё это выйдет, пока неизвестно.

Еще отметим, что Фокс о своей горячей готовности сыграть Тайсона информирует уже несколько лет кряду - еще с 2014-го, когда проект начали разрабатывать в формате полнометражного фильма.

У шоу Hulu, кстати, даты тоже нет. При этом Тайсон его заранее категорически не одобрил, "придя в ярость", и осудил канал за "незаконную культурную экспроприацию". За которую ему к тому же не собираются выплачивать отступные. Hulu на заявление боксера никак не среагировал.