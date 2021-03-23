Эффективность закупочной деятельности необходимо повышать

Сложившаяся практика государственных и корпоративных закупок пока не позволяет в полной мере раскрыть весь возможный потенциал контрактной системы. Проверки Счетной палаты выявили ряд системных нарушений в сфере госзакупок в строительной, транспортной отраслях, в сфере здравоохранения, регионального развития и других. Аудиторы СП предложили ряд решений, направленных на повышение эффективности дальнейшей работы в области закупочной деятельности со стороны государства.

Первый пусковой комплекс ЦКАД должны были сдать еще в 2018 году, но работы еще идут. Фото: Александр Корольков/ РГ

О существенном влиянии государства на совокупный спрос продукции отраслей российской экономики свидетельствует общий объем контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ - двух законов, по которым проводят закупки бюджетные организации и компании с госучастием. В 2019 году он составил 31,6 триллиона рублей, или почти 29 процентов ВВП. Однако, согласно мониторингу Счетной палаты, система госзакупок в значительной степени характеризуется преобладанием неконкурентных способов закупок (около 70 процентов), неизменным уровнем конкуренции (около трех заявок на лот) и недоверием участников рынка.

При этом достичь регулирования всего "жизненного" цикла закупок так и не удалось, а сама контрактная система ограничилась функциями в рамках закупочных процедур. Что, признают в СП, не сильно отличается от ситуации, которая существовала до 2014 года, когда закупки осуществлялись на основе ФЗ-94.

Неисполнение договорных обязательств в рамках закупочной деятельности отмечается не только в отраслевом разрезе, но и на уровне регионов. Так, в контексте тяжелой эпидемической ситуации остро встал вопрос лекарственного обеспечения государственных организаций здравоохранения. Как выявил мониторинг СП, на начало 2021 года отмечался дефицит ряда лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. В 2020 году перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, входящих в территориальные программы, не соответствуют по количеству и наименованию медикаментов перечню ЖНВЛП, утвержденному на федеральном уровне. Так, например, из препаратов 735 международных наименований в программах ряда субъектов отсутствовало более 400.

Проверки счетной палаты выявили нарушения в сфере госзакупок в строительстве и здравоохранении

Еще одна зона контроля аудиторов СП в сфере госзакупок - транспортная отрасль как крупнейший распорядитель бюджетных средств. По данным СП, на 1 января 2020 года здесь объем незавершенного строительства и объем средств на разработку невостребованной проектной документации составил 18 миллиардов рублей. Примером срыва сроков строительства и роста затрат стал первый пусковой комплекс ЦКАД. Его должны были сдать еще в 2018 году, но работы ведутся до сих пор, при этом их стоимость увеличилась на 4 миллиарда рублей.

Опасения аудиторов СП связаны и с другими проектами в сфере дорожного строительства. Так, зафиксированы риски несоответствия критериям должного качества к 2024 году ряда участков автодорог, входящих в международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай. "Ведомственной целевой программой предусмотрены дорожные работы на отдельных участках маршрута для доведения их расчетной нагрузки до 11,5 тонны на ось, которые окончательно планируется завершить только к 2030 году. Таким образом, при вводе в эксплуатацию М-12 в 2024-м есть риски несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков международного маршрута", - резюмировал аудитор Валерий Богомолов.

В то же время именно на транспорте одну из главных проблем закупочной деятельности, связанной с необходимостью создания единой информационной системы, можно достаточно оперативно решить благодаря уже сформированной и достаточно развитой сети информационных систем. Такую возможность сегодня уже способны предоставить действующие информационные системы российских железных дорог. По мнению Валерия Богомолова, такой доступ к информресурсам РЖД позволит повысить эффективность контроля расходования государственных средств, в том числе на развитие и модернизацию Восточного полигона.

Важным направлением аудита СП стал мониторинг исполнения Федерального проекта "Оздоровление Волги". Он показал, что из-за отсутствия или некачественной проектной документации в Астраханской области два года не начиналось строительство очистных сооружений, а в Волгоградской области снижение темпов исполнения работ в строительстве очистных сооружений привело к тому, что выполнено только 12 процентов от их необходимого объема. "Неиспользованные объемы финансирования (630 миллионов рублей) перенесены на 2021-2022 годы, что указывает на ненадлежащее качество бюджетного планирования как со стороны Минстроя России, так и Минстроя Астраханской области, - сообщила по итогам мониторинга аудитор Светлана Орлова. - По мнению Счетной палаты, перенос строительства очистных сооружений на 2021-2024 годы содержит риски незавершения мероприятий в установленные сроки, а также риски недостижения установленных проектом показателей".

По мнению экспертного сообщества, для дальнейшего развития механизмов государственных и корпоративных закупок в нашей стране прежде всего следует выстроить систему качественных критериев оценки эффективности закупок. Еще одна из основных проблем действующей контрактной системы - недостаточное понимание регуляторами интересов участников закупок. Она же связана и с другим серьезным вопросом - ценообразованием. Практически половина нарушений, которые ежегодно выявляет Счетная палата в сфере закупок, связана с обоснованием цены. Также отмечается необходимость совершенствования единой информационной системы в сфере закупок, что позволит в том числе устранить имеющиеся проблемы с достоверностью размещаемой информации о закупках.