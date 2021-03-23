Новости

Белый дом: США и РФ могут взаимодействовать по ключевым направлениям 01:50
В Колорадо мужчина открыл огонь по людям в супермаркете 01:19
В Лондоне представили план реформирования вооруженных сил королевства 00:56
Экс-директор разведки США рассказал об отчете спецслужб об НЛО 00:47
В давке на похоронах президента Танзании погибли пять человек 00:33
Псаки обвинила "сложные ступени" в инциденте с Байденом 00:27
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире 00:02
Эксперты назвали партии, имеющие шансы получить более 3% на выборах в Госдуму 00:00
Лера Кудрявцева попала в реанимацию 22.03.2021
Скончался экс-замглавы Службы внешней разведки Виталий Маргелов 22.03.2021
Верховный суд США пересмотрит приговор Царнаеву 22.03.2021
Представлена новая игровая форма сборной России по футболу 22.03.2021
Мэрия Праги арендовала роскошный отель для зараженных COVID бездомных 22.03.2021
На М-12 начали подготовку к возведению основания обхода Балашихи 22.03.2021
Минобороны РФ сообщило о 536 военнослужащих с коронавирусом 22.03.2021
СК: В Подмосковье произошла серия хлопков газа 22.03.2021
Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз 22.03.2021
Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ 22.03.2021
Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача" 22.03.2021
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи 22.03.2021
В Подмосковье в доме прогремел взрыв 22.03.2021
Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% 22.03.2021
В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину 22.03.2021
Туристы попали под лавину в Мурманской области 22.03.2021
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 22.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 00:47
Рубрика: В мире

Экс-директор разведки США рассказал об отчете спецслужб об НЛО

Текст: Максим Макарычев
Джон Рэтклифф, бывший директор Национальной разведки США, рассказал об отчете спецслужб об НЛО. По словам Рэтклиффа, американские военные пилоты и спутники зафиксировали "намного больше" случаев появления неопознанных летающих объектов или НЛО, чем было обнародовано ранее.

Отчет об НЛО, который готовят американские оборонное ведомство и спецслужбы, должен быть опубликован к началу июня. Это решение было принято в прошлом году. Рэтклифф сказал, что в отчете будут задокументированы ранее неизвестные наблюдения.

Фото: twitter.com / blackvaultcom
ЦРУ рассекретило все документы с данными об НЛО

"Откровенно говоря, наблюдений намного больше, чем было обнародовано ранее, - сказал он. - Некоторые из них рассекречены. И когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые были замечены пилотами военно-морского флота или военно-воздушных сил или были обнаружены с помощью спутниковых снимков". По словам Рэтклиффа, когда идентифицируется неопознанное воздушное явление, аналитики пытаются объяснить это потенциальным погодным изменением или другим природным явлением. "Мы всегда ищем правдоподобное объяснение. Но есть случаи, когда у нас нет хороших объяснений", - заключил Рэтклифф, который проработал около восьми месяцев директором национальной разведки, уточняет Guardian.

"Я действительно хотел получить эту информацию и рассекретить ее перед тем, как покинуть офис", - сказал Рэтклифф, добавив, что спецслужбы "не смогли преобразовать ее в не секретный формат". На вопрос ведущего программы, где были обнаружены неопознанные объекты, Рэтклифф ответил: "На самом деле, эти явления наблюдались по всему миру".

В мире США

Главное сегодня

Правительство допустило продление соглашений по ценам на сахар и масло
В Хибинах скончалась девочка, попавшая под снежный обвал
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов