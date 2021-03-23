Экс-директор разведки США рассказал об отчете спецслужб об НЛО

Джон Рэтклифф, бывший директор Национальной разведки США, рассказал об отчете спецслужб об НЛО. По словам Рэтклиффа, американские военные пилоты и спутники зафиксировали "намного больше" случаев появления неопознанных летающих объектов или НЛО, чем было обнародовано ранее.

Отчет об НЛО, который готовят американские оборонное ведомство и спецслужбы, должен быть опубликован к началу июня. Это решение было принято в прошлом году. Рэтклифф сказал, что в отчете будут задокументированы ранее неизвестные наблюдения.

"Откровенно говоря, наблюдений намного больше, чем было обнародовано ранее, - сказал он. - Некоторые из них рассекречены. И когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые были замечены пилотами военно-морского флота или военно-воздушных сил или были обнаружены с помощью спутниковых снимков". По словам Рэтклиффа, когда идентифицируется неопознанное воздушное явление, аналитики пытаются объяснить это потенциальным погодным изменением или другим природным явлением. "Мы всегда ищем правдоподобное объяснение. Но есть случаи, когда у нас нет хороших объяснений", - заключил Рэтклифф, который проработал около восьми месяцев директором национальной разведки, уточняет Guardian.

"Я действительно хотел получить эту информацию и рассекретить ее перед тем, как покинуть офис", - сказал Рэтклифф, добавив, что спецслужбы "не смогли преобразовать ее в не секретный формат". На вопрос ведущего программы, где были обнаружены неопознанные объекты, Рэтклифф ответил: "На самом деле, эти явления наблюдались по всему миру".