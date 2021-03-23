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Рубрика: В мире

Экс-премьера Латвии обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Текст: Надежда Ермолаева

В Латвии бывшему премьер-министру страны Андрису Шкеле предъявлены обвинения в мошенничестве и возможной легализации преступно нажитых средств в деле о внедрении цифрового телевидения. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал Delfi.

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
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Следствие отмечает, что внедрение цифрового телевидения было запланировано 20 лет назад, когда премьер-министром был Шкеле. В полиции подозревают, что в этом проекте предусмотрена недобросовестная прибыль. Расследование показало, что ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания "Kempmayer Media Limited", которая оказалась "почтовым ящиком" с неизвестными владельцами, скрытыми в оффшорах. Уголовное дело по факту этой аферы было заведено в 2003 году, оно прошло уже две судебные инстанции, и в конце месяца Верховный суд вынесет по нему окончательный приговор.

Сам Шкеле в заявлении для прессы сообщил, что считает обвинение необоснованным.

Delfi напоминает, что в Латвии за мошенничество в крупных размерах предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества.

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