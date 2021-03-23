Эксперты нашли способ избавить россиян от суррогатного пива

Национальный союз защиты прав потребителей подготовил письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина (есть у "РГ") с предложением ввести для производителей пива, использующих для его изготовления 100% солода, налоговый вычет по акцизам в размере 5 рублей за литр.

Сейчас ставка акциза на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 и до 8,6% включительно составляет 23 рубля за литр. Таким образом, за минусом вычета он должен составить 18 рублей за литр. Механизм может быть аналогичным тому, который существует сейчас для виноделов, использующих в своем производстве российский виноград.

"Это сделает экономически бессмысленной фальсификацию пивоваренной продукции", - утверждается в письме за подписью председателя союза Павла Шапкина.

Сейчас по российскому законодательству допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами. Однако их доля не должна превышать 20%, а доля сахаросодержащих продуктов - 2% заменяемого пивоваренного солода. Аналогичные требования Минфин и Росалкогольрегулирование предлагают внести и в технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции". Он разрешает заменять зерном 50% солода и вступит в силу в 2022 году.

Как пояснил "РГ" Павел Шапкин, на практике при производстве настоящего пива солод (то есть пророщенный ячмень) должен быть правильно подготовлен - высушен, измельчен, должен полежать не меньше 40 дней. Чтобы упростить эту процедуру и сэкономить средства, пивовары используют дешевые заменители - измельчают непророщенный ячмень, немного смешивают его с солодом и используют другие источники крахмала - рис, пшеницу и т.д. А чтобы эта смесь выбродила и дала нужный градус, добавляют мальтозную патоку.

"В итоге получают такой коктейль, который по цвету похож на пиво и по вкусу отдаленно тоже. Но на самом деле это суррогат", - говорит Шапкин.

Многие крупные производители пива выступают за снижение требований по содержанию солода. Но уже сейчас не соблюдают действующие нормы законодательства, утверждает Шапкин. По его оценке, около половины всего пива в российских магазинах содержит солода меньше, чем 80%.

"В погоне за ценовым конкурентным преимуществом производители снижают качество пива. Страдают не только потребители, но и сельхозпроизводители, закрываются солодовни, люди оказываются без работы, не добираются бюджетные поступления", - говорится в письме.

По оценке союза, экономия недобросовествестных производителей на качестве пива при замене солода "несоложенкой" составляет 5-6 рублей за литр. А поскольку эффективный контроль за соблюдением этих пропорций отсутствует, принятие или непринятие изменений в техрегламент, предложенных Минфином, практически не повлияет на ситуацию, считают в союзе.

На эту сумму экономии (5 рублей) союз и предлагает предусмотреть налоговый вычет для добросовестных производителей. Он сделает бессмысленным такую подмену солода, ведь желающие "разбавлять" солод будут вынуждены платить полный акциз. Это "не только позволит повысить качество пива, но усилить контроль над производителями и используемыми ими оборудованием и технологиями", говорится в письме. Также это будет способствовать развитию сельского хозяйства и смежных отраслей, считают эксперты.

Союз просит премьера поручить Минфину, Росстандарту, Росалкогольрегулированию, Минсельхозу, Минэкономразвития рассмотреть их предложение.