Новости

В давке на похоронах президента Танзании погибли пять человек 00:33
Псаки обвинила "сложные ступени" в инциденте с Байденом 00:27
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире 00:02
Эксперты назвали партии, имеющие шансы получить более 3% на выборах в Госдуму 00:00
Лера Кудрявцева попала в реанимацию 22.03.2021
Скончался экс-замглавы Службы внешней разведки Виталий Маргелов 22.03.2021
Верховный суд США пересмотрит приговор Царнаеву 22.03.2021
Представлена новая игровая форма сборной России по футболу 22.03.2021
Мэрия Праги арендовала роскошный отель для зараженных COVID бездомных 22.03.2021
На М-12 начали подготовку к возведению основания обхода Балашихи 22.03.2021
Минобороны РФ сообщило о 536 военнослужащих с коронавирусом 22.03.2021
СК: В Подмосковье произошла серия хлопков газа 22.03.2021
Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз 22.03.2021
Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ 22.03.2021
Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача" 22.03.2021
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи 22.03.2021
В Подмосковье в доме прогремел взрыв 22.03.2021
Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% 22.03.2021
В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину 22.03.2021
Туристы попали под лавину в Мурманской области 22.03.2021
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 22.03.2021
Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей 22.03.2021
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" 22.03.2021
В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения 22.03.2021
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей 22.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 00:00
Рубрика: Власть

Эксперты назвали партии, имеющие шансы получить более 3% на выборах в Госдуму

Текст: Ксения Воронцова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) определили перспективные непарламентские партии, которые ранее преодолели барьер на выборах в региональные парламенты и имеют шансы получить более 3% голосов избирателей по итогам думской кампании в 2021 году.

ФоРГО проанализировал Единый день голосования-2020, парламентские выборы в 2016 году и подготовил актуальный рейтинг партий, распределив их по лигам.

Фото: Пресс-служба Фонда развития гражданского общества
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение

- В Высшую лигу вошли парламентские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". Последняя была включена в этот список благодаря результатам эсеров.

- Первая лига сформирована из партий, получивших представительство в органах законодательной (представительной) власти субъектов РФ и имеющих "думскую лицензию". Это "Коммунисты России", "Зеленые", "Партия Роста", "Родина", Коммунистическая партия социальной справедливости, "Гражданская Платформа".

- Между высшей и первой лигой эксперты выделили Буферную зону, в которой находятся партии, имеющие шансы по результатам выборов Госдуму получить более 3%. В эту категорию вошли "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

- Ко Второй лиге отнесли политические структуры, получившие представительство только лишь на муниципальном уровне. Среди них - "Партия дела", "Партия народной свободы" (ПАРНАС), "Гражданская инициатива" и другие.

Авторы рейтинга отмечают, что партии, вошедшие в Буферную зону, имеют устойчивую положительную динамику рейтингов, заметную уникальную повестку, кандидатов, способных продвигать эту повестку избирателю, а также необходимые ресурсы для организации федеральной избирательной кампании и простроенную региональную инфраструктуру.

ЦИК: 11 регионов подали заявки на проведение онлайн-голосования
Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Партии КПРФ Партии ЛДПР Партии "Яблоко" Партии "Справедливая Россия" Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Правительство допустило продление соглашений по ценам на сахар и масло
В Хибинах скончалась девочка, попавшая под снежный обвал
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам