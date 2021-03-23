Эксперты назвали партии, имеющие шансы получить более 3% на выборах в Госдуму

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) определили перспективные непарламентские партии, которые ранее преодолели барьер на выборах в региональные парламенты и имеют шансы получить более 3% голосов избирателей по итогам думской кампании в 2021 году.

ФоРГО проанализировал Единый день голосования-2020, парламентские выборы в 2016 году и подготовил актуальный рейтинг партий, распределив их по лигам.

- В Высшую лигу вошли парламентские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". Последняя была включена в этот список благодаря результатам эсеров.

- Первая лига сформирована из партий, получивших представительство в органах законодательной (представительной) власти субъектов РФ и имеющих "думскую лицензию". Это "Коммунисты России", "Зеленые", "Партия Роста", "Родина", Коммунистическая партия социальной справедливости, "Гражданская Платформа".

- Между высшей и первой лигой эксперты выделили Буферную зону, в которой находятся партии, имеющие шансы по результатам выборов Госдуму получить более 3%. В эту категорию вошли "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

- Ко Второй лиге отнесли политические структуры, получившие представительство только лишь на муниципальном уровне. Среди них - "Партия дела", "Партия народной свободы" (ПАРНАС), "Гражданская инициатива" и другие.

Авторы рейтинга отмечают, что партии, вошедшие в Буферную зону, имеют устойчивую положительную динамику рейтингов, заметную уникальную повестку, кандидатов, способных продвигать эту повестку избирателю, а также необходимые ресурсы для организации федеральной избирательной кампании и простроенную региональную инфраструктуру.