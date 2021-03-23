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23.03.2021 19:33
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали преимущества законопроекта о гидах

Текст: Евгений Гайва
Законопроект о гидах, принятый Госдумой во втором чтении, поможет защитить российских экскурсоводов и очистить рынок от неквалифицированных услуг, считают эксперты.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

"Закон об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков направлен на защиту рынка труда для отечественных специалистов. Ключевая поправка, принятая во втором чтении, - обязательное наличие гражданства РФ для того, чтобы работать экскурсоводом", - пояснил "РГ" председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Фото: Владимир Аносов
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По его словам, ни в одной столице мира российский гид без соответствующего разрешения не сможет провести экскурсию. Но в России до последнего времени сотни китайских туристов гуляли со своими гидами, в то время как российские экскурсоводы со знанием китайского языка были не востребованы. На рынке таких услуг часто встречались различные "серые" экскурсоводы, которые в лучшем случае владели знаниями, почерпнутыми из интернета, а в худшем допускали грубейшее искажение исторических фактов и предвзятость в трактовке событий. Это наносило непоправимый урон имиджу нашей страны в глазах иностранных туристов, подчеркнул депутат.

Закон об экскурсоводах готовили 15 лет, наконец-то утверждается правовое поле для регулирования этой деятельности на территории нашей страны, отметил в беседе с "РГ" член Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме "Мир без границ", президент Федерации ассоциаций российских гидов (ФАРГ) Александр Осипов. Экскурсовод - это ключевая фигура в туризме, от профессионализма которого зависит то, как гость воспримет отдельный город или регион, и в целом Россию, подчеркнул он.

Законопроект разработан в соответствии с протоколом о присоединении России к ВТО. Одним из принципов документа является то, что на территории России могут работать только граждане РФ, заметил эксперт. По его словам, закон направлен на закрепление в профессии высококвалифицированных кадров, чья квалификация подтверждается в ходе аттестации. Принятие закона и штрафных санкций к экскурсоводам в виде поправок в КоАП позволит избавиться от присутствия безграмотных гидов, особенно среди иностранных граждан, не имеющих российского гражданства, но желающих заработать на территории России на своих соотечественниках. Так часть происходит с китайским турпотоком.

Вместе с этим возможно увеличить штрафы при повторном нарушении закона, так как для физического лица единоразовая сумма штрафа в пять тысяч рублей не является строгим наказанием, отметил Осипов. "Если, например, неаттестованный гид работает с китайскими группами, которые по объему въездного турпотока лидируют в нашей стране и обеспечивают гиду постоянную работу, то для него заплатить штраф в размере пять тысяч рублей будет незначительной потерей. А вот увеличение суммы штрафа за повторное нарушение уже будет мотивировать человека быстрее пройти аттестацию и получить официальный статус", - пояснил эксперт. По его мнению, в КоАП также можно было бы предусмотреть депортацию в КНР с последующим ограничением в получении российской визы на какой-то период времени тек китайских граждан, которые не имея российского гражданства будут продолжать сопровождать группы в качестве гида. "Чтоб иностранцы понимали, что зарабатывать "в серую" на территории нашей страны больше не получится", - заметил Осипов.

Госдума 23 марта приняла во втором чтении законопроект об экскурсоводах, гидах-переводчиках и инструкторах на туристских маршрутах. Экскурсоводы и проводники на туристских маршрутах должны будут проходить обязательную аттестацию, а иностранные граждане работать в России гидами не смогут.

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При прохождении аттестатации будут учитываться образование, стаж работы, профессиональные знания и навыки, среди которых знание иностранного языка. Проводить аттестацию один раз в пять лет будут органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, на территории которого предполагают работать экскурсоводы.

Вести единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестр инструкторов-проводников будет Ростуризм.

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