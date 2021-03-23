Эксперты оценили перспективы российской алюминиевой промышленности

Экологическое законодательство ряда стран может дать преимущества российской алюминиевой промышленности. Об этом говорится в исследовании компании BCG.

Эксперты отмечают, что в 2009-2019 годах мировое производство первичного алюминия увеличилось с 37 до 64 миллионов тонн, а доля китайских производителей выросла с 37% до 57%. При этом взрывной рост отрасли в Китае в основном был обеспечен за счет энергии от сжигания угля, на который приходится более 90% производимого алюминия.

"Правительства и потребители крайне озабочены проблемой экологии. Ожидаемое введение налогов на выбросы, включая пограничные сборы, а также планы Китая по декарбонизации окажут существенное влияние на глобальную торговлю алюминием. Так, возможный налог в размере 40 долларов за тонну СО2, транслируется в повышение стоимости тонны алюминия, производимого за счет энергии гидроэлектростанций, на 80-120 долларов США; а алюминия, производимого за счет угольной генерации, - примерно на 640. Таким образом, ни один производитель с высоким уровнем выбросов не сможет оставаться конкурентным в странах с такими налогами", - пояснил партнер-эксперт BCG Константин Полунин.

По мнению экспертов, для России ситуация открывает новые возможности. Всего в мире существует 15 производств с мощностью более одного миллиона тонн алюминия в год, два из них расположены в России (Красноярск, Братск). При условии сбора в 40 долларов с тонны СО2, стоимость производства алюминия на них становится примерно на 20-25% ниже, чем в Китае.

"Для закрепления этого преимущества российским компаниям необходимо поступательно снижать долю ископаемого топлива для питания бокситовых рудников и глиноземных заводов, а также повышать энергоэффективность собственно производства, повысить уровень рециркуляции. При этом не менее важным шагом должно стать введение более строгой отчетности и проведение ревизии интенсивности собственных выбросов CO2, в соответствии с европейскими и глобальными стандартами", - отметил Полунин.