Во Франции создадут электрический шестимоторный самолет

Французы начали разработку электрического пассажирского самолета, рассчитанного на 19 пассажиров. Как сообщает Flightglobal, его первый полет намечен на 2024 год, а коммерческая эксплуатация двумя годами позже.

Воздушное судно создается при поддержке властей Окситании и станет частью семейства электрических самолетов Integral. Это будет высокоплан с шестью электромоторами, для которого специально разработают новые аккумуляторные батареи. Аналогичный летательный аппарат планируется создать и в грузовой версии.

Электрические самолеты являются перспективными в развитии авиации, ведь экологические требования к воздушным лайнерам постоянно ужесточаются, к тому же такие модели дешевле в эксплуатации и обслуживании.