Федеральную часть списков на выборах в Госдуму расширят

По нынешним законам, список партий должен состоять не менее чем из 200 и не более чем из 400 кандидатов, при этом он может быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них разрешено включить не более десяти кандидатов.

В версии документа, которую подготовила ЛДПР, предлагается увеличить это предельное число кандидатов до 20-ти. Однако ко второму чтению планируется внести изменения и узаконить компромиссный вариант - до 15 человек. Такую корректировку предлагает Комитет Госдумы по контролю и регламенту.

В целом это новшество, считают авторы, позволит политическим партиям, которые выдвигают списки кандидатов на выборах этого уровня, более полно и детально представить программные и идейные установки своим избирателям. Кроме того, оно должно повысить информированность граждан.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил журналистам, что новая модель добавляет парламентским партиям устойчивости. Избирательная кампания, по его оценке, сможет пройти более эффективно. Спикер считает, что этот документ надо принимать в целом как можно скорее.

В каждой партии прекрасно "знакомы со своим кадровым составом, знают, какие кандидаты способны работать в том или ином регионе, группе регионов или в части территории субъекта Федерации", добавил на пленарном заседании глава Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. И новый закон, по его словам, даст партиям свободу при определении структуры своего списка на выборах.

"Этот подход отражает и соответствует специфике и особенностям территориального устройства нашей страны и дает возможность сделать более зримой позицию партии через свои референтные лица", - считает глава Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Она подчеркнула, что законопроект не меняет основные принципы формирования списков и при этом позволяет партиям гибко подходить к определению федеральной части.

Напомним, что выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные кампании.