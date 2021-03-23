Фестиваль "Дубль дв@" - программа короткого метра

XII онлайн-фестиваль кино и театра "Дубль дв@" начинает объявлять свои конкурсные программы.

Сегодня мы представляем программу конкурса игровых короткометражных фильмов.

Она, как и задумано, пестрая и рассчитана на зрителей, которых интересует не только изложенная в фильме история, но и сам кинопроцесс, движение коллективной авторской мысли, движущей наш кинематограф, его удачи, заблуждения, иллюзии, даже тупики. То есть не только один конкретный фильм, но и панорама нашего кино в целом - фестиваль дает такую возможность. В программе представлены самые разные направления и стили - от "народной комедии" до фантастики, от притчи до экспериментального авторского кино. Тем важнее и нам, организаторам фестиваля, и авторам картин прочитать зрительские суждения об увиденном.

Как всегда, ждем накаленных споров и самых парадоксальных мнений. Зрители смогут поделиться ими на сайте фестиваля, нажав клавишу "Написать рецензию". Причем "рецензия" может быть любой - от одной фразы до развернутых размышлений. На любом языке любой страны, где будут нас смотреть.

Жюри конкурса короткого метра сформировано из студентов Российского института театрального искусства. Но Приз зрительских симпатий - целиком в распоряжении голосующих зрителей.

Конкурс короткометражных игровых фильмов

6 апреля

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

МУЗА. (16+) Драма. Сценарий: Евгений Миронов, Петр Дранга. Режиссер Петр Дранга. Оператор Антон Минеев. Продюсер Дмитрий Туприн. В ролях: Евгений Миронов, Анастасия Салтыкова. 13 мин. 2020.

Виолончелист Эдуард возвращается на сцену после трехлетней паузы - творческого кризиса, эмоционального срыва и последовавшего за ним психического расстройства. Этот знаковый выход к слушателям становится для него испытанием. Он оказывается в темных глубинах своего разума, куда боялся заглянуть, и понимает истинную причину своего ухода со сцены.

7 апреля

БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА. (16+) Драма. Сценарий и режиссура Ивана Соснина. Оператор Максим Эфрос. Композиторы Арсен Бадерхан, Лев Соколовский. Продюсеры Данил Голованов, Тигран Телунц, Игорь Кузнецов. В ролях: Игорь Кожевин, Катерина Шпица. 21 мин. 2020.

Иван - рабочий, занимается благоустройством города, где должен пройти саммит. Однажды он узнает, что власти решили к ответственному форуму очистить улицы от бездомных собак. Ваня решает помочь четвероногим друзьям.

8 апреля

РАССКАЖИТЕ МНЕ ПРО ЗАВТРА. (16+) Фантастика. Сценарий Игоря Зуйкова, Юлии Крутовой. Режиссер Игорь Зуйков. Оператор Дмитрий Смирнов. Музыка Игоря Зуйкова. Продюсер Елена Ткачук. В ролях: Владимир Виноградов, Кирилл Якушенко, Вероника Фаворская, Марк-Малик Мурашкин. 15 мин. 2020.

Потеряв в аварии родителей, Роберт не может забыть этот день. Он винит в их смерти себя, и психотерапевт Макс помогает Роберту преодолеть страх и встретиться с его внутренним монстром.

9 апреля

РОМАН. (16+) Драма. Режиссер Юрий Хмельницкий. Сценарий Юлии Савенковой. Оператор Александр Гринаш. Продюсер Дарья Скугар. В ролях Алексей Агранович, Георгий Тадтаев, Александра Ребенок, Екатерина Агеева. 25 мин. 2020.

После неожиданной смерти любовницы Егор становится единственным возможным опекуном ее 11-летнего сына Ромки. Егор привязан к мальчику, но боится потерять жену и дочерей, раскрыв им правду о своей двойной жизни. Мальчик вот-вот окажется в детском доме. Егору предстоит решить: лишиться Ромки во имя семьи, или признаться родным и привести домой сына "другой женщины".

10 апреля

ЖЕНИХ. НЕВЕСТА. СЕЛЕДКА.(16+) Драма. Режиссер Дмитрий Ендальцев. Оператор Михаил Соловьев. Композитор Иван Макаревич. Продюсер Даниил Махорт. В ролях Михаил Евланов, Павел Юдин, Павел Чинарев, Сергей Сосновский, Алена Бондарчук, Яна Ускова. 25 мин. 2020.

Даже вернувшись в родной дом, нельзя быть застрахованным от домыслов, пересудов, вражды и расправы. Насмотревшись телевизионных непримиримых баталий, сельчане становятся не в меру бдительными.

11 апреля

ЗАЯВЛЕНИЕ. (16+) Фантастическая драма. Сценарий и режиссура Юлии Белой. Оператор Иван Устинов. В ролях Елена Морозова, Юрий Колокольников, Данил Можаев. 9 мин. 2020.

Очнувшись после роковой попытки уйти из жизни, женщина обнаруживает рядом двух незнакомцев…

12 апреля

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

ЗДЕСЬ ЖИЛ И РАБОТАЛ. (12+). Комедия. Сценарий Игоря Якимова. Реж. Алексей Красноцветов. Оператор Сергей Бритвин. Композиторы Sid Alien, Светлана Прохорова. В ролях Тарас Бибич, Николай Смирнов, Павел Сергиенко, Ирина Сотикова. 25 мин

Рабочий из провинциального городка Сергей пытается прочитать надпись на мемориальной доске, появившейся ранним утром у окон его квартиры на высоте третьего этажа. Загадочная табличка привносит в размеренную жизнь жителей обычного советского двора дух авантюры. Путь достижения цели оказывается таким увлекательным, что конечная цель уже не так важна. История маленького, трогательного и смешного подвига.

13 апреля

СПИРИДОН. (12+) Драма. Сценарий и режиссура Константина Абаева. Композитор Владимир Миллер. В ролях Константин Кочетков, Леонид Торкиани. 22 мин. 2016.

Художник - керамист Спиридон не живет жизнью типичного мужчины зрелого возраста. Он аскет, потерянный в современных социальных условиях. Он - художник с большой буквы, его женщина - глина, его потомки - его творения, которые он нежно любит и оберегает. Бытовая реальность неожиданно вторгается в его мир. Его время давно прошло, его храм интересов разрушен, но подстраиваться под существующий мир ему непотребно. Он остается в гармонии с собой и с природой - принимая то, что придется принять…

14 апреля

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

МАЙЯ И МОРТОГРАФ (YOUR TURN: REVERSE PERSPECTIVE). (16+). Автор фильма и режиссер Валерий Переверзев. В ролях Джулия Джу, Тина Кирсанова, д-р Эдигер. 17 мин

Режиссер Валерий Переверзев: Последние несколько лет я активно исследовал метод "обратной перспективы" - таинственный метод, используемый в русской иконописи и невероятно работающий с подсознанием зрителя. Он редко используется в кинематографе, а если используется, то с применением сложного и дорогостоящего оптического оборудования. "Майя и мортограф" (международное название Your Turn: Reverse Perspective) - экспериментальное кино в чистом виде. И главный эксперимент заключается в интеграции декораций, построенных по принципу обратной перспективы, абстрактной живописи и графики, ломающей привычный взгляд на удаление и приближение объектов. Сюжет прост. Художественное решение - сложно. Your Turn: Reverse Perspective - пожалуй, лучшее, что мне удалось создать.

15 апреля

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

СВЕТ КОЛЕБАНИЙ. (12+) Драма. Сценарий Матвея Зубова, Егора Воронина. Режиссер Егор Володин. Оператор Александр Манасерян. Продюсер Анастасия Апухтина. В ролях: Мария Смольникова, Иван Орлов, Федор Леонов, Александр Яцко. 21 мин

У Лены сегодня самый счастливый день - она выходит замуж! Но настроение в лимузине, в котором молодожены спешат на банкет, нарушается случайностью - лимузин сбивает человека.

16 апреля

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

ТЫ ЗДЕСЬ. (16+) Идея Аллы Коженковой. Сценарий Елены Бутенко-Райкиной, Орхана Абулова, Артема Судьбина. Режиссер Орхан Абулов. Оператор Роман Руктанский. Композитор Мария Линева. В ролях Мария Лапшина, Даниил Пугаев, Ольга Лапшина. 24 мин. 2020.

В горах Кавказа случайно встречаются молодой геолог и юная художница. Между ними возникает симпатия, и они проводят вместе весь вечер и всю ночь. Впереди у них целая жизнь, и даже через десятки лет отблеск этой встречи будет ее освещать.

17 апреля

Театральный антракт

18 апреля

ХУДРУК. (16+) Поучительная комедия. Сценарий и режиссура Ильи Ермолова. Оператор Вячеслав Лисневский. В ролях: Юрий Стоянов, Виктория Верберг, Денис Фомин, Дмитрий Соломыкин, Алина Гвасалия. 14 мин. 2018.

История обычного дня в обычном театре. Под руководством худрука идет репетиция спектакля "Укрощение строптивой", которая принимает неожиданный поворот.

19 апреля

ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ. (16+) Интермедия. Сценарий и режиссура Артура Бойцова. Оператор Виталий Кокарев. В ролях: Петр Романов, Кристина Веденеева. 12 мин. 2020.

Деловая вечеринка, случайное знакомство, взаимная симпатия… Но случайно ли это знакомство и возможна ли искренняя симпатия в мире, где всем правят деньги?

20 апреля

Премиальный показ фильмов-лауреатов