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23.03.2021 19:07
Рубрика: Культура

Найденная в Мексике 2500-летняя фреска подтвердила легенду о майя

Текст: Денис Передельский
Фото: Rogelio Valencia, Proyecto Arqueologico Calakmul Фото: Rogelio Valencia, Proyecto Arqueologico Calakmul
Фото: Rogelio Valencia, Proyecto Arqueologico Calakmul

Археологи при проведении изысканий в Мексике обнаружили на территории древнего города Калакмуля фреску возрастом около 2500 лет, которая изображает представителя народа майя, торгующего солью.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Journal of Anthropological Archeology, а коротко о нем сообщается на сайте Государственного университета Луизианы (США).

Эксперты обратили внимание на фреску, найденную в городе Калакмуле, на полуострове Юкатан. Кстати, этот город включен в Список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Возраст этой фрески составляет около 2500 лет, что крайне важно. Дело в том, что данное изображение теперь считается самым ранним задокументированным фактом использования народами майя соли в качестве товара для торговли.

До сих пор на это указывали лишь косвенные факты. Во-первых, существуют устные сказания о том, что майя добывали соль в промышленных практически масштабах, что помогало им сохранять продукты в течение длительного времени. Например, майя пекли соленые лепешки, использовали соль для вяления мяса и рыбы. Несомненного, запасы провизии помогали этому народу успешно проводить свои военные кампании.

Во-вторых, предания гласят, что майя активно торговали солью. Это был ходовой товар, который часто обменивали на другой товар. По сути, соль в условиях натурального обмена временами представляла собой довольно твердую валюту.

В 2004 году группа археологов из Луизианского университета при проведении раскопок в Белизе впервые обнаружила следы соляного производства майя. Тогда в мангровом лесу были найдены остатки древних построек. С тех пор археологи нанесли на карту уже около 70 участков по производству соли, в том числе крупный соляной завод в Пайнс-Грик.

Но только сейчас получено прямое подтверждение того, что майя торговали солью. По мнению исследователей, на обнаруженной древней фреске изображен фрагмент повседневной жизни. Неизвестный художник нарисовал двух человек на рынке, вероятно, продавца и покупателя.

Один из них протягивает другому некий предмет, обернутый листьями. Ученые считают, что это и есть знаменитая соленая лепешка майя. Интересно, что один человек изображен с предметом в руке, который напоминает большую ложку. И эту ложку он держит над корзиной, в которой, по мнению ученых, и находится рассыпчатая, крупнозернистая соль.

Фото: Emmanuel Ferber, Inrap
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"Это самое раннее известное письменное упоминание о продаже соли на рынке в регионе, где проживали майя, - пишут исследователи. - Соль являлась основной биологической ценностью с точки зрения ее необходимости для организма. Также она полезна для консервации пищи. В регионах, где проживали майя, соль очень ценилась из-за ее ограниченного количества и труднодоступности".

Ученые отмечают, что соленые лепешки можно было с легкостью перевозить на большие расстояния на каноэ вдоль побережья и вверх по рекам на юге Белиза. Кстати, ранее та же исследовательская группа обнаружила на соляном заводе Пейнс-Грик несколько древних каноэ с веслами, высококачественный инструмент из жадеита, каменные орудия, использовавшиеся для засолки рыбы и мяса, и сотни предметов глиняной посуды.

По мнению ученых, майя в древности действительно наладили обширную сеть производственных участков. Они кипятили рассол в горшках над огнем, чтобы изготовить соль.

"Я думаю, что древние майя, работавшие здесь, были и производителями, и продавцами, и что они возили соль на каноэ вверх по реке, - говорит археолог Хизер МакКиллоп. - Они производили большое количество соли, намного больше, чем им было нужно для своих собственных нужд".

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