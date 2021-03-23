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23.03.2021 12:49
Рубрика: Власть

ФСБ предложила создать единую базу IMEI-номеров для борьбы с мошенничеством

Текст: Иван Петров

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России для борьбы с кибермошенничеством предлагает создать в стране единую базу IMEI-номеров (уникальный номер для идентификации телефонов, планшетов и других мобильных устройств связи). IMEI служит для идентификации мобильного устройства в Сети, он хранится в прошивке устройства. Об этом во вторник на заседании межфракционной рабочей группы Государственной Думы по противодействию киберпреступности сообщил представитель ФСБ Александр Ерохин.

Фото: iStock
Мошенники стали звонить от имени Следственного комитета России

По его словам, создание единой базы IMEI номеров в РФ - это вариант решения этой проблемы. "Это сможет решить не только проблему мошенничества в телефонной сфере, но и поможет сократить ввоз "серых" IMEI, которые не прошли законную таможенную процедуру", - цитирует Ерохина "Интерфакс".

Представитель спецслужбы сослался также на данные международного опыта, которые, по его словам, показывают большую положительную тенденцию в этом направлении.

Кроме того, по словам Александра Ерохина, существуют системы идентификации входящих звонков, способные определить, что звонок идет с подставного номера. Такие технологии тоже следует брать на вооружение. "Технологически возможно увидеть, что номер звонящего не звонит, он выключен, или принадлежит вообще другой сети", - пояснил представитель спецслужбы.

В завершение Ерохин рассказал, что ФСБ выступает за установление административной ответственности для операторов связи, которые не противодействуют подмене телефонных номеров.

Власть Безопасность Правительство ФСБ

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