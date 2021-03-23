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23.03.2021 16:26
Рубрика: Общество

Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"

Текст: Ольга Игнатова
Директор научного центра имени Гамалеи, где разработана вакцина "Спутник V", Александр Гинцбург считает, что повторная вакцинация их препаратом не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной.

"Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", - заявил он агентству ТАСС.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации "Спутником V"

По словам ученого, повторная вакцинация через 6 месяцев после первой прививки выявила антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопросы ревакцинации пациента, в том числе против коронавируса, находятся в сфере компетенций лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально. Она подчеркнула, что к компетенции лечащего врача относится и выбор вакцинных препаратов.

А заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная  добавила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" поняты некорректно. Она отметила, что после вакцинации "Спутником" через 1-2 года возможна ревакцинация другими вакцинами - "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Да этого в СМИ появились сообщения, что повторно привиться  "Спутником V", вероятно, будет уже нельзя.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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