Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"

"Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", - заявил он агентству ТАСС.
По словам ученого, повторная вакцинация через 6 месяцев после первой прививки выявила антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопросы ревакцинации пациента, в том числе против коронавируса, находятся в сфере компетенций лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально. Она подчеркнула, что к компетенции лечащего врача относится и выбор вакцинных препаратов.
А заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная добавила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" поняты некорректно. Она отметила, что после вакцинации "Спутником" через 1-2 года возможна ревакцинация другими вакцинами - "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Да этого в СМИ появились сообщения, что повторно привиться "Спутником V", вероятно, будет уже нельзя.