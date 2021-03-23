Глава Росводресурсов рассказал о половодьях, застройке поймы и питьевой воде

Паводок в России явление ежегодное, но катастрофические события с человеческими жертвами - как было в Тулуне или Крымске - к счастью, происходят намного реже. От чего зависит прохождение паводка и к чему готовиться в этом году, "РГ" рассказал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Зоны риска

Точная информация о том, чего ждать и к чему готовиться, будет только к концу марта, предупредил Дмитрий Кириллов. Однако особых проблем этой весной на реках быть не должно. Дальний Восток и Сибирь себя проявят только к концу мая, об этих территориях говорить также рано. На Северо-Западе страны снегозапасы больших опасений не вызывают. В бассейне Волги солидные запасы снега только в верховьях реки. На Каме - ниже нормы. Водохранилища к пропуску половодья готовы.

"Конечно, могут возникнуть ситуации, как говорят в Росгидромете, "дружного развития половодья" - это резкое потепление, массовое таяние снега, да еще и с дождями, - добавил Дмитрий Кириллов. - Но это можно предсказать максимум за десять дней. Сегодня ситуация вполне ровная".

О застройке пойменных участков

Особое внимание Росводресурсы обращают на застройку пойменных участков рек. В этих местах разливы могут случаться раз в несколько лет, иногда перерывы достигают полувека, такие длинные циклы изучены плохо. Люди часто о таких явлениях не помнят или не знают, поэтому начинают селиться ближе к рекам. И потом, когда внезапно начинается разлив, это становится проблемой и для самих оби­тателей поймы, и для государственных служб.

"В большей степени здесь вопрос ответственности местных властей, которые, занимаясь застройкой, игнорируют строительные нормы и правила безопасности", - объясняет Дмитрий Кириллов. Люди получают свои участки на законных основаниях, ставят их на кадастровый учет. А потом приходит вода и разрушает дома, хозяйственные постройки. "Раз уж так происходит, уместно говорить о страховании имущества на паводкоопасных территориях, - предлагает глава Росводресурсов. - Уверен: каждый в итоге придет к этому постепенно и цивилизованно. И чем раньше позаботиться о рисках, тем более масштабных проблем удастся избежать. Вспомнить ОСАГО: его ведь тоже приняли не сразу, а сегодня о преимуществах вряд ли кто-то поспорит".

Выдавая разрешения на застройку пойменных участков рек, местные власти зачастую игнорируют нормы безопасности и строительные правила

Найти воду в межень

Вопрос пропуска половодья стоит менее остро, чем аккумулирование водных ресурсов на лето и осень, считает Дмитрий Кириллов. Предыдущие маловодные годы привели к проседанию уровня водохранилищ, поэтому сейчас задача Росводресурсов - рационально распорядиться паводком и восполнить растраченные запасы. Ради этого на Цимлянском водо­хранилище расход воды с 180 кубометров в секунду сокращен до 160. На реке Кубань формируются резервы для обеспечения рисоводства. Есть проблема и на Волге, объем спецпропуска для астраханского рыбохозяйства может составить 65-70 кубокилометров вместо 120. Проблемы понятны, специалисты работают над их решением.

Питьевой воды хватит всем, уверен Дмитрий Кириллов: в России используют от силы 0,1% стока воды, резервы огромные. Есть проблема с нерациональным устройством водозаборов, когда при глубине водоема в 30 метров для обеспечения водоснабжения доступны лишь верхние 5 мет­ров.

"Если переоборудовать водозаборные сооружения с учетом диапазона регулирования, то работать они смогут бесперебойно, - считает Дмитрий Кириллов. - Перенастроить хозяйственную часть сектора проще, нежели природу".

Еще одно место, требующее повышенного внимания Росводресурсов, - это Крым. На полуострове реализуют правительственный план, он работает, уверен Дмитрий Кириллов.

"В Севастополе необходимые мероприятия реализованы, в самом Крыму - сложнее, там и задачи масштабные, хотя результаты уже есть, - объяснил Дмитрий Кириллов. - Если раньше все потребление Симферополя - 160 тыс. кубометров воды в сутки - шло за счет поверхностных источников, то сейчас уже половина - за счет подземных вод. Это позволяет накапливать поверх­ностные стоки даже в маловодный год, перераспределить запасы между районами полуострова. Думаю, и местным жителям, и туристам в этом году пресной воды в Крыму хватит".

Спасти нерядовую Волгу

Сохранять Телецкое озеро, ликвидировать источники опасности для Байкала и вести кропотливую работу по оздоровлению Волги - вот основные планы Росводресурсов в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов".

"На Телецком озере ситуация, в целом, не вызывает беспокойства, - заверил Дмитрий Кириллов. - Там предстоит наладить канализацию и очистные сооружения в прибрежных поселках, проследить, чтобы нарождающиеся объекты туристической инфраструктуры не нанесли вреда. На Байкале самое важное - ликвидировать отходы деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и заняться вопросами очистных сооружений. За комбинат взялся надежный подрядчик, мы, со своей стороны, обеспечиваем противоселевую защиту - надо защитить шламонакопители до момента, пока "Росатом" не закончит свою работу".

Волжский же проект рассчитан на десятки лет, сейчас он только начинается. Предстоит поднять затонувшие суда, сократить втрое количество загрязненных сбросов из очистных сооружений. Потом придет время заняться диффузным стоком и всем остальным. Одновременно производство, стоящее на берегах реки, должно перейти на наилучшие доступные технологии, без этого усилия по расчистке русел рек и протоков не дадут ожидаемого эффекта, уверен Дмитрий Кириллов.

"Только так мы сможем восстановить Волгу, ее притоки, на берегах которых живут 60 млн человек, - заключил он. - Уже готовы актуальные результаты научно-исследовательских трудов, которые лягут в основу новых масштабных комплексных проектов. Главное - довести начатое дело до конца".

Прямая речь

Паводок угрожает 12 миллионам человек

Сколько стоит России половодье? Насколько велик от него ущерб?

Дмитрий Кириллов: Среднегодовые показатели колеблются от 40 до 70 млрд рублей, в опасных с точки зрения затопления местах живут около 12 млн человек. На обустройство защиты от паводков в рамках федеральной целевой программы были выделены более 50 млрд рублей на 8 лет - с 2012 по 2020 год. На эти деньги удалось отремонтировать более тысячи плотин, шлюзов и других гидротехнических сооружений. Построено около 400 км сооружений инженерной защиты и укрепления берегов. Это позволило снять напряженность во многих территориях. Когда все в исправном состоянии - риски минимальны. Но на безопасность работает не только устройство инженерии, ее ремонт, ликвидация старых бесхозных сооружений, но также и расчистка водных объектов, которая позволяет быстрее проходить потоку. На участках, которые могут формировать угрозу в период вскрытия рек, идет предупредительная работа: в одних районах пилят лед, в других - ослабляют его прочность, чернят. Параллельно разрабатываются проекты будущих работ. Такая комплексная работа в год обходится примерно в 6,5 млрд рублей. Для оперативных мер по ликвидации последствий финансы приходят из резервного фонда правительства по линии МЧС.