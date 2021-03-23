Голикова прокомментировала идею обязательной вакцинации

"Переламывать" людей нельзя, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы", комментируя идею обязательной вакцинации.

По словам Голиковой, Россия имеет богатый опыт вакцинирования. Но все россияне привыкли к тому, что это добровольная процедура. "И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти на прививку или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, - это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации", - подчеркнула Голикова.

В то же время одно из главных условий отказа от масочного режима - достижение населением коллективного иммунитета к коронавирусу. А он сформируется, когда будет провакцинировано не менее 60-70% населения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ближайшее время правительством будет внесен в Госдуму законопроект, направленный на включение прививки от коронавируса в Национальный календарь. Это означает, что поставить вакцину бесплатно по полису ОМС сможет каждый желающий.

Сейчас в Национальный календарь прививок включена ежегодная вакцинация россиян от гриппа, а также прививки, например, от туберкулеза, коклюша, столбняка, дифтерии, краснухи и других заболеваний. Но включение в календарь той или иной прививки не означает, что ее нужно делать обязательно.