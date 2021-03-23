Город в США "заплатит за рабство" жилищными грантами

Небольшой городок Эванстон, расположенный в пригороде Чикаго в штате Иллинойс, стал первым в Америке, который приступил к осуществлению программы по борьбе с наследием рабства. Программа была разработана городским советом совместно с городской комиссией по вопросам справедливости и расширения прав и возможностей в 2019 году. Это первая программа возмещения ущерба афроамериканцам в США с гарантированным финансированием.

Власти предоставят жителям до 25 тысяч долларов, которые могут быть использованы для первоначального взноса за жилье, помощи в оплате ремонта, улучшения или модернизации собственности или, "чтобы помочь выплатить основную сумму по ипотеке, проценты или штрафы за просрочку на имущество в Эванстоне", - говорится в записке местного городского совета, оказавшейся в распоряжении Chicago Tribune. При этом заявители должны иметь "происхождение из любой из черных расовых и этнических групп Африки", быть жителями или прямыми потомками жителя Эванстона в период с 1919 по 1969 годы. Газета отмечает, что другие соискатели, которые столкнулись с жилищной дискриминацией в результате политики города после 1969 года, также имеют право на эти льготы.

Интересно, что данная программа компенсации будет финансироваться за счет налогов с продаж рекреационной (легальной) марихуаны. Согласно этому плану, до 10 миллионов долларов налога с продаж пойдет на возмещение ущерба в течение следующего десятилетия. Напомним, что Чикаго является родным городом для первого в истории США чернокожего президента Барка Обамы, где он начал свою политическую карьеру.