Госдума одобрила бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Интернет-провайдеры должны будут обеспечить своим пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. В список, например, войдут популярные соцсети, страницы ведущих СМИ. Правительственный законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Задачу дать гражданам бесплатный доступ к таким сайтам поставил президент РФ в Послании Федеральному Собранию от 15 января 2020 года. В пояснительной записке говорится, что изменения направлены на поддержку социально незащищенных групп населения в условиях сокращения доходов, вызванных пандемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее пояснял, что в рамках эксперимента был сформирован перечень из 400 социально значимых интернет-сервисов. В него включены 40 сайтов для оказания социальных услуг, порядка 90 сайтов и сервисов для дистанционного обучения и девять сервисов для заказа лекарств. А впоследствии в перечень страниц с бесплатным доступом войдут популярные социальные сети, порталы для детей и родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы, а также интернет-версии ведущих СМИ, отметил глава кабмина.

Как пояснили в Минцифры, бесплатный доступ к данным интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг. И это будет возможно даже при нулевом балансе.

Согласно законопроекту, правительство установит порядок формирования перечня таких сайтов, а также критерии отбора сайтов для включения в него.

Чтобы попасть в перечень, ресурс, как предполагается, должен будет соответствовать ряду условий:

- находиться в доменных зонах .ru, .рф, .su,

- контролироваться, или быть созданными россиянами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ,

- доля иностранной собственности не должна превышать 20%,

- входить в реестр Роскомнадзора.

Провайдерам и правительству планируется дать срок на подготовку к появлению такого реестра. Для этого предлагается отложить вступление закона в силу - спустя полгода после его официального опубликования.

Принятие законопроекта не должно привести к росту интернет-тарифов, подчеркнул глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он призвал не допускать, чтобы операторы компенсировали дополнительные затраты за счет граждан.