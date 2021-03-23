Госдума одобрила обязательную дактилоскопию для мигрантов

Согласно правительственным поправкам, для этой категории вводятся обязательные правила:

- дактилоскопическая регистрация,

- фотографирование,

- медосмотр. Проверят на наличие ВИЧ, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркомании.

Указанные процедуры нужно пройти в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ.

Ранее это не касалось граждан стран - членов Евразийского экономического союза. А ведь по данным на 1 марта 2020 года в России их находилось около 2,5 млн человек. И контроль за состоянием здоровья мигрантов был фрагментарным. Такая ситуация также затрудняет выявление лиц, находящихся в розыске.

Под длительным сроком имеются в виду более 90 дней суммарно в течение календарного года.

В случае уклонения от данных требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен.

Комментарий

Депутат ГД Владимир Синяговский:

"Подобная практика, применяется в большинстве европейских государств. Такая законодательная инициатива вызвана необходимостью защиты российских граждан от возможных рисков, связанных с распространением опасных инфекций. Сегодня мы убедились насколько это важно. Государство должно быть готово, оперативно реагировать на возможный "импорт" новых заболеваний.

Кроме того, наличие биометрических данных позволит "перекрыть" возможность вторичного въезда в страну граждан ранее нарушавших законодательство РФ".