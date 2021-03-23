Госдума одобрила проект о праве президента претендовать еще на два срока

Госдума приняла во втором чтении проект о праве нынешнего президента РФ претендовать еще на два новых срока в должности. Ко второму чтению внесены ряд поправок, касающихся организации выборов.

Проект, авторами которого выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас, был принят в первом чтении ранее во вторник. Изменения были предложены в соответствии с поправками в Конституцию, внесенными по итогам общероссийского голосования.

Согласно одному из новых положений основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета времени, проведенного в должности. В результате данная норма позволяет нынешнему президенту занимать пост еще два срока.

Кроме того, в развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост страны. Устанавливается, что президентом можно быть избранным при следующих условиях:

- гражданин РФ,

- не моложе 35 лет,

- постоянное проживание в России не менее 25 лет,

- нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство.

Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Документ также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центризбиркома. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Ко второму чтению внесен ряд поправок, в том числе о праве ЦИК на досрочное прекращение полномочий члена регионального избиркома на основании "мотивированного представления".

Еще одна поправка позволяет сократить информацию о кандидатах в бюллетене для голосования. Это касается случаев, если кандидатов будет более десяти.

Изменения, касающиеся ЦИК, "РГ" прокомментировал один из авторов поправок, депутат Госдумы Алексей Кобилев. Законопроект, считает он, усовершенствует деятельность ЦИК и наделяет комиссию "еще и небольшим рычажком управления". В частности , поправки закрепляют право Центризбиркома формировать специальные территориальные комиссии по дистанционному электронному голосованию и создавать избиркомы на федеральных территориях, отметил парламентарий. В России такой пока является только "Сириус".

Также он выделил поправку, которая касается избирательных бюллетеней. "Теперь, если кандидатов будет более десяти, местный избирком по согласованию с ЦИК может принять решение не указывать информацию об основном месте работы кандидата или о том, что он является депутатом на непостоянной основе, а также принадлежность к партии или общественному объединению, - уточнил депутат. - А в случае с более чем десятью партсписками в бюллетене можно будет не указывать фамилии, имена и отчества кандидатов как из федеральной, так и из региональной части списка".

Кобилев также пояснил, что полная информация должна размещаться в специальном информационном материале в кабине или другом специально оборудованном месте для тайного голосования либо на информационном стенде.