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23.03.2021 21:00
Рубрика: Спорт

Драться закончил

Нурмагомедов исключен из рейтингов UFC
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, официально завершивший карьеру, исключен из всех рейтингов организации.

На первое место в списке лучших вне зависимости от весовых категорий, который Хабиб возглавил в октябре прошлого года, вернулся американский боец Джон Джонс, выступающий в полутяжелом весе. А чемпионский пояс Нурмагомедова в легком весе объявлен вакантным. Уже 15 мая за него будут драться американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра.

Нурмагомедов о завершении карьеры: Я всего добился

Чем же теперь будет заниматься Нурмагомедов, который провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

- У меня есть несколько бизнес-проектов, я буду наслаждаться временем, проведенным с семьей, с детьми, - отметил Хабиб. - А мои братья все еще дерутся в UFC, поэтому я собираюсь их поддерживать.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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