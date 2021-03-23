Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, официально завершивший карьеру, исключен из всех рейтингов организации.

На первое место в списке лучших вне зависимости от весовых категорий, который Хабиб возглавил в октябре прошлого года, вернулся американский боец Джон Джонс, выступающий в полутяжелом весе. А чемпионский пояс Нурмагомедова в легком весе объявлен вакантным. Уже 15 мая за него будут драться американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра.

Чем же теперь будет заниматься Нурмагомедов, который провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

- У меня есть несколько бизнес-проектов, я буду наслаждаться временем, проведенным с семьей, с детьми, - отметил Хабиб. - А мои братья все еще дерутся в UFC, поэтому я собираюсь их поддерживать.