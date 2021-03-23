Новости

В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты 19:46
"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина 19:40
В Москве водитель Mercedes сбил пешеходов и сбежал 19:27
Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей 19:22
Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав 19:08
ЛДПР готовит законопроект о наказании за интервью с убийцами и насильниками 19:06
СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 18:52
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 18:44
Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга 18:38
Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций 18:31
В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей 18:30
Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера 18:21
ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей 18:19
Пьяный пассажир столичного метро избил сотрудницу службы безопасности 18:11
У работника кондитерской фабрики в Москве отобрали 6 млн рублей 18:11
В Солнечногорске пресечена попытка сбыта 2 кг синтетических наркотиков 18:08
Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору 17:41
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 17:38
В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу 17:37
Вышел трейлер драмы с Кейтелем и МакДауэллом "Кровь на короне" 17:37
У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество еще почти на 1 млрд 17:34
ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
В Крыму спрогнозировали турпоток до восьми млн человек в 2021 году 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Россия в шесть раз увеличит скорость перевозки грузов за счет цифровизации 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 19:42
Рубрика: Власть

Обсуждение законопроекта о занятости

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
В феврале мы внесли в Государственную Думу законопроект, направленный на совершенствование оказания услуг в сфере занятости населения. И на прошлой неделе "Единая Россия" запустила в регионах общественные обсуждения предлагаемых изменений. В этих обсуждениях принимают участие как региональные, так и муниципальные депутаты от нашей партии, представители служб занятости, профсоюзов и объединений работодателей, эксперты. Мы рассчитываем, что дискуссия будет такой же конструктивной и плодотворной, как и при подготовке поправок в Трудовой кодекс по дистанционной работе.

Напомню, что нынешнему закону о занятости уже 30 лет. С момента своего принятия он корректировался более 50 раз, в том числе четыре раза в 2020 году. Но в своей основе закон остался тем же, невзирая на глобальные изменения на рынке труда и новые стандарты оказания услуг. По нашему мнению, он нуждается в серьезном осовременивании. И первым этапом на этом пути должны стать подготовленные нами изменения.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Освоить новую профессию за счет государства смогут 170 тысяч россиян

Мы расширяем перечень услуг, которые люди смогут получать в режиме онлайн, без очередей. Кроме того, между службой занятости, органами власти и работодателями тоже будет осуществляться электронный обмен документами, и гражданам не придется самостоятельно собирать десятки справок для оформления пособия по безработице.

Еще одна задача, которую решает предложенный нами законопроект, - централизация некоторых полномочий служб занятости. С нашей точки зрения, это позволит выровнять ситуацию с безработицей в различных регионах. Сегодня, к сожалению, в некоторых субъектах Федерации проблемы в сфере занятости довольно существенные: например, в Республике Алтай доля безработных среди экономически активного населения - более 16%, в Ингушетии - почти 32%. В то же время в Москве безработица составляет лишь 3,6%, а в Ямало-Ненецком автономном округе - всего 2,5%. Мы считаем, что надо устранить эти перекосы за счет развития внутренней трудовой миграции.

Также централизация в сфере занятости необходима для того, чтобы услуги оказывались гражданам не по месту регистрации, а по месту их фактического проживания. И мы постепенно двигаемся в этом направлении. Если в прошлом году мы разрешили проходить переобучение по месту пребывания женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, то в новом законопроекте содержится аналогичная норма для пенсионеров. Уверен, что постепенно данное нововведение будет распространяться и на другие категории граждан.

Фото: iStock
Эксперты перечислили регионы с самыми высокими зарплатами

Помимо этого, мы заложили в нашем законопроекте норму о том, что служба занятости должна поддерживать безработных в открытии своего дела, включая финансовую помощь при их постановке на учет как плательщиков налога на профессиональный доход. В дальнейшем мы планируем подробнее обсудить ситуацию с самозанятыми в целом и закрепить их статус в законодательстве. С каждым днем это становится все более актуальным, поскольку процент самозанятых в России растет: сейчас их численность составляет 1,8 млн человек, а к 2024 году их будет не менее 2,5 млн.

Думаю, что в ходе общественной дискуссии, которую начала "Единая Россия", эти и многие другие вопросы обязательно будут затронуты. Отмечу, что все предложения, которые прозвучат в регионах, чрезвычайно важны для нас. Часть из них, наверное, будет реализована в рамках нашего законопроекта через внесение поправок ко второму чтению. Остальные предложения могут лечь в основу другого документа, который фактически станет новой редакцией закона о занятости. Мы намерены подготовить его в начале следующего созыва Госдумы.

Власть Позиция Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Рынок труда Колонка Андрея Исаева

Главное сегодня

Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав
Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3
В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости
Мантуров: Заключать соглашения по ценам на другие продукты не планируется
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам