В феврале мы внесли в Государственную Думу законопроект, направленный на совершенствование оказания услуг в сфере занятости населения. И на прошлой неделе "Единая Россия" запустила в регионах общественные обсуждения предлагаемых изменений. В этих обсуждениях принимают участие как региональные, так и муниципальные депутаты от нашей партии, представители служб занятости, профсоюзов и объединений работодателей, эксперты. Мы рассчитываем, что дискуссия будет такой же конструктивной и плодотворной, как и при подготовке поправок в Трудовой кодекс по дистанционной работе.

Напомню, что нынешнему закону о занятости уже 30 лет. С момента своего принятия он корректировался более 50 раз, в том числе четыре раза в 2020 году. Но в своей основе закон остался тем же, невзирая на глобальные изменения на рынке труда и новые стандарты оказания услуг. По нашему мнению, он нуждается в серьезном осовременивании. И первым этапом на этом пути должны стать подготовленные нами изменения.

Мы расширяем перечень услуг, которые люди смогут получать в режиме онлайн, без очередей. Кроме того, между службой занятости, органами власти и работодателями тоже будет осуществляться электронный обмен документами, и гражданам не придется самостоятельно собирать десятки справок для оформления пособия по безработице.

Еще одна задача, которую решает предложенный нами законопроект, - централизация некоторых полномочий служб занятости. С нашей точки зрения, это позволит выровнять ситуацию с безработицей в различных регионах. Сегодня, к сожалению, в некоторых субъектах Федерации проблемы в сфере занятости довольно существенные: например, в Республике Алтай доля безработных среди экономически активного населения - более 16%, в Ингушетии - почти 32%. В то же время в Москве безработица составляет лишь 3,6%, а в Ямало-Ненецком автономном округе - всего 2,5%. Мы считаем, что надо устранить эти перекосы за счет развития внутренней трудовой миграции.

Также централизация в сфере занятости необходима для того, чтобы услуги оказывались гражданам не по месту регистрации, а по месту их фактического проживания. И мы постепенно двигаемся в этом направлении. Если в прошлом году мы разрешили проходить переобучение по месту пребывания женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, то в новом законопроекте содержится аналогичная норма для пенсионеров. Уверен, что постепенно данное нововведение будет распространяться и на другие категории граждан.

Помимо этого, мы заложили в нашем законопроекте норму о том, что служба занятости должна поддерживать безработных в открытии своего дела, включая финансовую помощь при их постановке на учет как плательщиков налога на профессиональный доход. В дальнейшем мы планируем подробнее обсудить ситуацию с самозанятыми в целом и закрепить их статус в законодательстве. С каждым днем это становится все более актуальным, поскольку процент самозанятых в России растет: сейчас их численность составляет 1,8 млн человек, а к 2024 году их будет не менее 2,5 млн.

Думаю, что в ходе общественной дискуссии, которую начала "Единая Россия", эти и многие другие вопросы обязательно будут затронуты. Отмечу, что все предложения, которые прозвучат в регионах, чрезвычайно важны для нас. Часть из них, наверное, будет реализована в рамках нашего законопроекта через внесение поправок ко второму чтению. Остальные предложения могут лечь в основу другого документа, который фактически станет новой редакцией закона о занятости. Мы намерены подготовить его в начале следующего созыва Госдумы.