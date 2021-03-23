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23.03.2021 21:55
Рубрика: Общество

Хватит трех

Историки назвали законы процветания государства
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
Залог процветания демократического общества определяется далеко не теми условиями, которые сегодня считаются обязательными. Вопреки устоявшемуся мнению, качества личности лидера страны, всеобщие избирательные права, географические и культурные особенности государства вовсе не самые главные факторы для успеха демократии. Ей нужны совсем другие механизмы. Такой сенсационный вывод публикуют в журнале Current Anthropology историки из США и Мексики.

Они исследовали три десятка государств со всего света и из самых разных исторических периодов, начиная с XIII века и кончая XIX. Оценивали множество факторов, в частности, доступность ресурсов (пищи, товаров) для широких масс, развитость инфраструктуры, уровень бюрократизации, открытость социальных институтов для влияния со стороны жителей, равенство доходов и ответственность власти перед гражданами. Особое внимание уделено правам общества контролировать своих правителей: возможность импичмента, ограничение лидеров в контроле над ресурсами, а также наличие инструментов для проверки государственными структурами друг друга.

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По словам авторов работы, уже первые результаты оказались очень любопытными. Так, оказалось, что вне зависимости от конкретного политического строя, культурных особенностей, географического положения, экономических предпосылок, наличия или отсутствия института выборов люди в среднем жили лучше в тех странах, где работали всего три ключевых признака: господство закона над негласными правилами или договоренностями; система сдержек и противовесов, регулирующая и ограничивающая власть на всех уровнях; обязательные и реально действующие инструменты для реализации воли граждан.

Люди лучше жили в тех странах, где работали три ключевых признака

Универсален и механизм, чтобы эта триада выполнялась: равноценная налоговая политика, эффективная бюрократия и прозрачная фискальная политика. То есть надо, чтобы граждане вносили свои средства в казну, но не все одинаково, а пропорционально богатству и влиянию. А государство, в свою очередь, должно открыто, понятно и эффективно эти средства распределять. Принципиально важно, чтобы народ понимал, как и зачем тратят деньги и что это повысит благосостояние людей. А при недовольстве они должны иметь гарантированный и понятный всем инструмент прямо или косвенно влиять на фискальную политику.

Кто-то скажет, что все это уже в прошлом, современные общества намного сложнее, живут по другим законам. Но обращает на себя универсальность механизма, который обеспечивал благосостояние граждан. Он работал и в XIII веке, и в XIX. И в самых разных странах, расположенных на разных континентах.

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