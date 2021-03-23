Из-за чего растут цены и всегда ли это плохо

Радикально справиться со скачками цен на гречку, сахар, бензин, подсолнечное масло да и другие товары можно только одним способом - за счет изменения технологий и роста эффективности ключевых секторов экономики. Однако рост эффективности - это и рост цен. Хороший товар стоит дороже. Возможно, тогда мы поймем, что высокие цены - это не всегда плохо. Они обеспечивают высокие зарплаты и уровень жизни, но к этому еще нужно прийти.

Если предположить, что российские машиностроители начнут выпускать продукцию мирового уровня, то и цены на нее должны вплотную приблизиться к мировым, а значит, они начнут получать и сопоставимые доходы. Эти доходы трансформируются в более высокие зарплаты, инвестиции в исследования и разработки. Если таких секторов будет много, то цены в стране, конечно, вырастут, но взамен мы получим огромный потребительский выбор на основе качественно другого уровня доходов.

В теории динамика цен должна плавно регулироваться балансировкой спроса и предложения, но таких идеальных условий почти не бывает. Кризисы на отдельных товарных рынках, неурожаи и другие факторы регулярно приводят к значительным скачкам цен даже в развитых экономиках.

Для России это усугубляется тем, что у нас уживаются сразу несколько систем ценообразования. Первая - зависит от цен мирового рынка. Это "экспортный паритет", когда внутренние цены формируются от мировых с поправкой на налоги, расходы на транспортировку и скорректированные на курс доллара. По такому принципу образуются цены на продовольствие, моторное топливо, химическую и металлургическую продукцию.

Вторая - зависит от системы регулирования тарифов на услуги электроэнергетики, ЖКХ, природный газ, железнодорожные перевозки. Третья - формирует цены на импортируемую продукцию, где ключевым фактором выступает курс рубля. Наконец, четвертая - это рыночные цены, которые как раз и являются результатом балансировки спроса и предложения.

Хороший товар стоит дороже, высокие цены обеспечивают высокие зарплаты и уровень жизни, а также инвестиции в новые разработки

Заметим, сложившаяся система предполагает, что конкурирующие с импортом на внутреннем рынке отечественные производители конечной продукции попадают в весьма уязвимое положение. Они вынуждены покупать сырье и материалы по ценам, которые ориентируются на параметры внешних рынков. Уровень рентабельности у них не высок, и они вынуждены реагировать ростом цен на свою продукцию, если это, конечно, возможно, либо мириться с ухудшением условий ведения бизнеса.

Смягчить эту ситуацию должен курс рубля. При росте мировых цен поток валюты в страну увеличивается, что ведет к укреплению национальной валюты, которое в данном случае выступает сдерживающим механизмом и не позволяет ценам сильно расти. Однако его роль как демпфера сильно снизилась в результате действия бюджетного правила. Министерство финансов выходит на валютный рынок и покупает валюту в резервы, что сдерживает укрепление рубля. С начала года цены на баррель нефти марки Urals увеличились более чем на 16 долларов, а курс рубля практически не изменился. Нетрудно посчитать, что рублевая стоимость барреля российской нефти выросла на треть, и этот рост транслируется в российскую экономику.

1,8 процента составил рост потребительских цен с начала года. Это больше нормы

Правительство понимает проблему, поэтому, например, создан специализированный механизм демпфирующих акцизов, ограничивающих рост розничных цен на бензин в таких случаях. Хотя, как показала практика последнего времени, и его бывает недостаточно. Но ведь рынком моторного топлива ситуация не исчерпывается. Еще более чувствительным является рынок продовольствия. Здесь используются механизмы экспортных пошлин и товарных интервенций. Механизмы управления ценами за последние 30 лет сформировались почти на всех рынках.

Быстро справиться с дисбалансами, к сожалению, пока можно только в ручном режиме, и это макроэкономическая проблема. Управление ценообразованием можно сравнить со сборкой кубика Рубика, когда, формируя одну грань, нужно постоянно следить за пятью другими. В экономике все связано, и подорожание одних товаров всегда отражается на других. Именно поэтому регулирование цен - столь сложный процесс, а его результат не всегда совпадает с ожиданиями.

Подсолнечное масло

Ждать ли дефицита

В россии к началу марта осталось минимум подсолнечника с 2015 года. Остатки в сельхозорганизациях (730 тысяч тонн) вдвое меньше, чем на ту же дату в прошлом году, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при минсельхозе. При этом, по данным Росстата, и производство подсолнечного масла в феврале 2021 года снизилось на 20% в сравнении с февралем прошлого года.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев успокаивает: переработчики вовремя запаслись подсолнечником. Несмотря на высокие закупочные цены на семечку, у многих производителей подсолнечного масла запасы сырья сформированы до августа. Низкие запасы у аграриев никак не отразятся на объемах производства масла (его в России выпускают намного больше, чем нам нужно) и, тем более, на ценах подсолнечного масла. Обязательства по сдерживанию цен на полках магазинов будут выполнены, заверил эксперт.

По его словам, решение о продлении соглашений о фиксации цен на подсолнечное масло "только облегчит взаимоотношения с торговыми сетями". Производители и без того собирались сохранять цены на прежнем уровне, а у торговых сетей могло быть свое мнение. Без регулирования цена бутылки масла могла быть выше 120 рублей. Убытки предприятий от разницы с рыночной ценой в 25 рублей отчасти, но не полностью, покроют субсидии государства в размере 8 млрд рублей.

Соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар были подписаны между минпромторгом, минсельхозом, производителями и торговыми сетями в конце прошлого года. По ним цена сахара в опте не должна быть более 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно. Соглашения действуют до 1 апреля.

Эти меры показали свою эффективность, считают в правительстве. Поэтому Федеральной антимонопольной службе (ФАС), минсельхозу и минпромторгу для сохранения стоимости этих продуктов на приемлемом для населения уровне поручено провести консультации с бизнесом о продлении соглашений: на сахар - до июня, на подсолнечное масло - до октября 2021 года. Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщила пресс-служба правительства.

Одновременно с заморозкой цен предлагается предусмотреть меры поддержки бизнеса. Для производителей подсолнечного масла планируется предоставить субсидии на шесть месяцев - будут возмещаться затраты на производство и реализацию бутилированного масла. Сахарозаводам при условии отгрузки продукции только в розницу может быть предоставлена субсидия из бюджета на полгода из расчета 5 рублей на кг сахара. Но производители должны гарантировать, что цена завода не будет повышена. Такая мера поддержки может быть запущена уже с 1 апреля. На это будет направлено около 3 млрд рублей.

Помимо этого, на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа 2021 года в объеме не более 350 тысяч тонн.

Минэкономразвития, минсельхоз, минпромторг до 25 марта должны подготовить график поставок сахара в торговые сети на ближайшие полгода. В них нужно указать объемы поставки и стоимость за 1 кг.

Подготовила Татьяна Карабут

Бензин

Нужны ли перемены в регулировании цен

Отмена демпфирующего механизма приведет к росту цен на бензин и дизель как в опте на бирже, так и в рознице на АЗС. Демпфер - это защитный механизм топливного рынка. Он сдерживает рост розничных цен в пределах инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой (ценами топлива при поставках на экспорт) и ценой внутреннего рынка. Об этом заявил замглавы минэнерго Павел Сорокин, комментируя предложение Независимого топливного союза (НТС) упразднить демпфирующий механизм.

С начала этого года цены на бензин в рознице выросли на 2,4%, преодолев около половины от уровня инфляции, ожидаемой в этом году. В опте за два с половиной месяца бензин подорожал на 12,5%, достигнув пика на бирже 10 марта. После чего цены немного снизились вслед за котировками нефти.

В НТС предлагают отменить демпфирующий механизм, снизить акцизы на топливо и увеличить для компаний нормативы поставок бензина на биржу. В союзе считают, что, если этого не сделать, розничные цены на бензин могут вырасти почти на 14%, поскольку демпфер не справится с нагрузкой. Фактически в НТС предлагают провести мини-реформу налогообложения нефтеперерабатывающей отрасли, откатив назад часть изменений, проведенных с конца 2018 года, помимо прочего, сломав механизм, доказавший свою эффективность в 2019 и 2020 году.

"Отмена демпфера приведет к тому, что вслед за оптовыми резко вырастут и цены в рознице", - говорит старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Например, в марте без демпфера в рознице они могли бы увеличиться на 4-5 рублей за литр. Сейчас, при высоких нефтяных котировках, без этого механизма произойдет выравнивание оптовых цен внутри России с экспортными ценами, которые сегодня значительно выше. Именно для предотвращения подобных кризисов и был введен демпфер. В аналогичных условиях (высокие цены на нефть) в 2019 году рост цен на бензин оказался самым низким за 11 лет, не превысив и 3%, заметно ниже темпов инфляции, уточнил эксперт. С этим согласен директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов, который считает, что упразднение демпфера как раз и приведет к скачку цен на бензин, о котором говорит НТС. Учитывая разницу между экспортной и внутрироссийской ценой топлива - на 16-17%. Демпферный механизм существует для того, чтобы изменение мировых цен на нефть оказывало меньше влияния на внутренние цены на топливо. Он играет роль "плавающего акциза", значение которого автоматически корректируется при изменении внешних и внутренних цен, уточнил Салихов.

С точки зрения заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, само предложение НТС не лишено смысла - снижение акцизов могло бы благотворно отразиться на динамике цен, но оно запоздалое, поскольку правительство уже приняло необходимые меры - корректировка демпфера в мае снизит напряженность на топливном рынке. К тому же отмена демпфера вынудила бы правительство опять регулировать розничные цены в ручном режиме, как это происходило в 2018 году.

"Цены растут не из-за того, что все большие объемы бензина и дизеля отправляются на экспорт, который у нас находится уже несколько лет приблизительно на одном уровне, а по причине увеличения налоговой нагрузки на всю нефтяную отрасль", - говорит Фролов. Он считает, что демпфирующий механизм позволяет в некоторой степени возместить потери нефтяных компаний от ежегодного роста акцизов.

Подготовил Сергей Тихонов