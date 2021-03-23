Как итальянцы приспособились к жизни в сменяющих друг друга локдаунах

За последний год практически любой значимый праздник сопровождается на Апеннинах ужесточением антивирусных мер и перекрашиванием страны в изрядно надоевший итальянцам красный цвет. Это стало чуть ли не традицией, которую назвать доброй просто не поворачивается язык. Вот и в эти предпасхальные дни некогда радостная Италия вновь изрядно помрачнела и окунулась в карантинные будни. Они коснулись 10 крупных регионов страны, включая столичную область Лацио. Правда, если сравнивать с предыдущими режимами самоизоляции, третий по счету масштабный локдаун отличают ряд особенностей, которые раньше не проявлялись.

Согласно официальным правилам "красной зоны", из дома можно выходить лишь при острой необходимости. В частности, разрешается пойти в магазин или в аптеку, выбросить мусор, отправиться на пробежку или прогуляться вокруг дома самому или с детьми, вывести собаку на улицу рядом с домом, добраться до ближайшего храма или купить газету в киоске. При этом нельзя выезжать из своего муниципалитета или региона.

На практике все выглядит несколько иначе. На этот раз жители Апеннин, получившие неоценимый жизненный опыт нахождения в разноцветных ковидных зонах, похоже, взяли и просто-напросто адаптировали ограничения под себя. Чтобы в этом убедиться, достаточно выйти на улицы Рима, которые, как по мановению палочки, заполонили занимающиеся спортом и катающиеся на велосипедах и самокатах "жертвы удаленки". А также снующие с пакетами в одну и другую сторону домохозяины и домохозяйки, которым будто приспичило делать покупки по пять раз в день. Под любым благовидным или неблаговидным поводом римляне, которые еще год назад покорно сидели по домам два с лишним месяца, позволяя себе лишь петь на балконах, теперь умело находят способ, чтобы перекинуться друг с другом парой слов, пусть даже в масках.

На этот раз полиция никого не штрафует, да и назойливо летающих над головой вертолетов, отслеживающих нарушителей карантина, тоже не слышно. Такое ощущение, что власти и население подписали некий тайный пакт - одни делают вид, что вводят ограничения, а другие - что исполняют их. Зачем это нужно руководству страны, пока не вполне понятно. А вот поведение жителей Италии объясняется довольно просто: люди до смерти устали (а многие, чего скрывать, медленно, но верно сходят с ума, разговаривая на улице с самими собой и распевая песни о своей непростой жизни в эпоху пандемии). Но главное - итальянцы, отличающиеся позитивным настроем, кажется, окончательно потеряли надежду, что власти в принципе способны справиться с эпидемией. Чего стоит одна только хаотичная и вечно дающая сбои массовая кампания по вакцинации населения.

"Прошел год, но так ничего и не изменилось. Если локдаун не решает наших насущных проблем, какой смысл опять сидеть дома и зарабатывать себе остеохондроз, лишая себя драгоценного общения? Мой муж сделал первую прививку вакциной AstaZeneca, а теперь на фоне всей этой шумихи боится второй дозы - вот это проблема", - поделилась со мной последними новостями соседка Сильвана, уверенно продефилировав на скамейку в нашем дворике, где ее ожидали другие "ньюсмейкеры". Это при всем при том, что подобные сборы запрещены.

Третий локдаун вызывает также много вопросов касательно критериев, по которым одним можно продолжать работать, а другим нельзя. Итальянцам по сей день непонятно, почему их судьбу вершат люди из таинственного Научно-технического совета, чьи умозаключения правительство воспринимает как истину в последней инстанции. С какой стати эти эксперты берут на себя ответственность закрывать страну на замок, хотя все предыдущие попытки давали лишь временный эффект? - вопрошают почти хором жители Апеннин. Например, почему магазинам белья и детской одежды позволено вести торговлю во время локдауна, а тем, кто продает одежду для взрослых, - нет. С какой стати ателье открыто, а сапожник наглухо опустил ставни? Почему посетителям баров приходится изощряться и пить кофе стоя, если то же самое можно бы делать сидя, в более комфортных условиях, соблюдая дистанцию. Или же вирус "боится" стоящих людей?

Итальянцам непонятно, почему их судьбу вершат люди из таинственного Научно-технического совета, чьи умозаключения правительство воспринимает как истину

Но больше всех жалко рестораторов. Им досталось по полной - по каким-то неведомым причинам пиццериям и ресторанам не давали полноценно работать, даже когда было все открыто. Итог ожидается крайне печальный. По предварительным расчетам, каждое второе питейное заведение, столкнувшееся с нехваткой ликвидности, неминуемо попадает в руки мафии, которая, в отличие от государства, в трудный момент всегда "готова помочь", разумеется, на своих всем известных условиях.

"Не может быть незначимых видов деятельности, потому что мы открыли наше заведение, чтобы зарабатывать себе на жизнь", - отражен на витрине одного из ресторанов крик души его владельца. Эта надпись пропитана болью и обидой, которую испытывают сегодня многие предприниматели, работающие в этом униженном и оскорбленном секторе.

И, наконец, последний пример из рубрики "очевидное и невероятное" - изостудия размером 10 на 15 метров, куда ходит мой 7-летний сын Данте, открыта, а его школа, как и детсады, ясли и университеты, опять перешли на так называемое дистанционное обучение, хотя все исследования указывают на то, что учебные заведения не влияют на кривую заражаемости.

Об удаленной форме обучения стоит вспомнить отдельно, хотя бы потому в стране, которая известна миру своими ноу-хау, так и не удалось за время пандемии создать нормальную учебную онлайн-платформу, которая работала бы исправно. Ну если не платформу, то хотя бы интернет привести в норму можно было! Согласно последним опросам, 25 процентов учащихся страдают от некачественной связи. За примерами лично мне далеко идти не нужно - не далее как вчера за полуторачасовое занятие моего сына наш хваленый высокоскоростной интернет слетал целых 5 раз!..